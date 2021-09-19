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2 млн человек умерло на рабочем месте в 2020 г, в том числе при добыче сырья для электроники

Рабочий день растёт, а условия работы ухудшатся, сообщает ВОЗ
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В последнее время среди чиновников европейских стран всё чаще звучат призывы снизить количество рабочих дней до четырёх. Поддерживают такую позицию и многие крупные компании, некоторые из которых уже провели собственные эксперименты. Как оказалось, снижение времени работы с восьми до семи часов и перевод с пятидневной недели на четырёхдневную позитивно отражается на психологическом здоровье людей. Они получают больше свободного времени, которое удаётся провести с близкими и просто занимаясь интересными делами. Приходя на рабочее место в понедельник, эти люди не чувствуют безысходности, а самое удивительное, что они могут за 28 часов сделать больше, чем их коллеги за 40. К сожалению, всё это касается исключительно интеллектуального труда, поскольку для грузчика или посудомойки время имеет ключевое значение.

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Это значит, что тяжёлый физический труд в первую очередь зависит от времени, проведённом за рабочим местом, а уже после на психологические проблемы сотрудников. На самом деле до последнего дело вообще не доходит, а значит многие жители бедных стран вынуждены проводить за станком гораздо больше, чем могут выдержать. Сегодня ВОЗ опубликовала любопытный отчёт, проливающий свет на проблему смертности на рабочем месте. Сообщается, что за 2020 год этот показатель составил 2 миллиона, а в группе риска мужчины от 30 до 60 лет.

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Представители Международной организации труда поясняют, что 750 000 человек умирают из-за продолжительного рабочего дня, который доходит до 55 часов в неделю, что соответствует 11 часам для пятидневной недели или 9 часов для шестидневки. Подавляющее количество случаев подобных смертей происходят на заводах в Юго-Восточной Азии. Удивительное совпадение, но это те самые страны, которые в последнее время активно наращивают выпуск полупроводниковых изделий и куда из Китая мигрируют крупные западные компании. Очевидно, что в Поднебесной был хоть какой-то контроль за рабочим днём, в то время как во Вьетнаме он отсутствует.

Авторы доклада не указывают прямо на технологические компании, но вспоминая рабский труд детей, добывающих редкоземельные элементы для смартфонов Apple, можно не сомневаться, что гиганты предпочитают закрывать глаза на подобные преступления, прикрываясь тем, что на известных высокотехнологичных предприятиях типа Foxconn данной проблемы нет. Ну а в результате сотни тысяч людей гибнут из-за внезапной смерти, вызванной сердечными болезнями. 40-летние здоровяки даже не подозревают о существующих у них проблемах, но статистика неумолима, а количество смертей на рабочем месте растёт, ведь миру нужны новые смартфоны, компьютеры и другая электроника, которую принято менять каждые несколько лет. 

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