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Энтузиаст превратил Linux Ubuntu в Windows 11, а новая ОС набирает популярность среди пользователей

Внешне система ничем не отличается от привычной Windows 11
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Как часто вы настраиваете операционную систему? Скорее всего вы даже забыли, когда в последний раз меняли картинку на рабочем столе, а большинство из вас даже не знает о существовании простого способа получения доступа к настройкам при помощи сочетания кнопок «Windows+X». Неожиданно? Так вот, проблемы Windows 8 были связаны не с тем, что она оказалась хуже предыдущей версии операционной системы. На самом деле она была слишком революционной. Дизайн и простые команды подверглись критическим изменениям, что вызвало резкое недовольство сообщества пользователей. Осознав это, Microsoft пошла на ряд уступок, но принятие Windows 10 случилось не из-за того, что она стала лучше. Просто мы уже привыкли к новому дизайну, а некоторые вещи действительно стали такими, какими мы привыкли их видеть в Windows 7. Стоит учитывать, что многие до сих пор не готовы лицезреть плитки в меню «Пуск». К примеру, автор данного материала использует небольшую утилиту, делающую это меню привычным глазу.

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И вот здесь и возникает главный вопрос: что в таком случае стоит на пути популярности Linux? Ответ прост: он кардинально отличается как в управлении, так и визуально. Современные пользователи не склонны к экспериментам, поэтому предпочитают платить несколько сотен долларов за лицензионную версию привычной Windows 10, чем работать на бесплатной Linux. Возможно, решение есть, ведь недавно был выпущен любопытный дистрибутив Windowsfx, основанный на ядре LinuxFX 11. Проще говоря, это популярная версия Ubuntu Core, со сложным набором визуальных модификаций. Поскольку изменения затронули всё, от интерфейса до размещения пользовательских элементов, то пришлось детально переработать популярную тему WX Desktop.

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Ранее нечто подобное существовало для Windows 10, а теперь и для более новой Windows 11. Авторы отмечают, что пользователи могут настраивать множество элементов, от значков до анимации, а визуально отличить оригинал от подделки почти невозможно. В то же время, внутри это всё та же Linux, открывающая множество возможностей для работы. Для сёрфинга предусмотрен стандартный Google Chrome, а документы и многое другое открывается с помощью бесплатного программного обеспечения. Поскольку внутри скрывается Ubuntu 21.04, то продвинутым пользователям доступен доступ к широкому спектру ПО. Для обычных пользователей будет достаточно базовых настроек.

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Авторы отмечают, что проект уже вызвал интерес, а число закачек значительно выросло. Питать иллюзии по поводу перехода пользователей на Linux не стоит, но результат в очередной раз доказывает, что обычным пользователям важнее внешний вид, чем содержание.

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