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Кризис – самое лучше время для нестандартных решений. То, что ещё год назад выставило бы вас полным идиотом, сегодня встречается бурными аплодисментами. К примеру, многие партнёры NVIDIA вернули в строй старые графические чипы серии GeForce GTX 720/730, предлагая их потенциальным покупателям за 100 долларов и выше. Ясно, что ни на что другое, кроме работы в качестве затычки такие видеокарты не годятся, но сегодня есть спрос даже на подобные решения. Поскольку в тяжёлые времена заработать хотят все, в ход идут даже частично мёртвые графические чипы.

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Сообщается, что NVIDIA начала использовать GPU серии GA104 в видеокартах GeForce RTX 3060. Если вы не понимаете, о чём речь, то давайте разбираться вместе. Дело в том, что внутри видеокарты GeForce RTX 3060 скрывается графический чип GA106. Он имеет площадь 276 мм² и включает немалые 13.25 миллиарда транзисторов. Ещё лет пять назад таким количеством транзисторов могли похвастать самые настоящие флагманы (например, у GeForce GTX 1080 Ti их 12 миллиардов), но сегодня 8-нм технологический процесс и продвинутая архитектура Ampere позволяют даже середнякам с такой небольшой площадью графического чипа (у GeForce GTX 1080 Ti этот показатель составлял 471 мм²) демонстрировать впечатляющие характеристики.

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Так вот, графический чип GA104 установлен в более дорогих видеокартах (GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3070). Мало того, GPU имеет площадь 392 мм² и внушительные 17.4 миллиарда транзисторов. Впечатляет, но в чём же подвох? Сообщается, что установленные в GeForce RTX 3060 более дорогие графические чипы обладают дефектами. В сытые и наполненные тоннами дешёвых чипов годы такой кремний уходит на переработку, после чего его можно вернуть в производство, но только не сейчас.

NVIDIA решила не уничтожать дорогие графические чипы, подыскав им новое место жительства. Если вы уже начали мечтать о разблокировании части блоков, то спешим вас огорчить, ведь каждый из попавших в GeForce RTX 3060 GPU очутился там не просто так. Маловероятно, что способ разблокировки вообще будет найден, но даже если он обнаружится, много выжать из подобных графических чипов не удастся. Возможно, в некоторых рабочих тестах (например, Blender) можно будет заменить ощутимую разницу, но в играх эта самая разница окажется на уровне погрешности. Где и когда появятся видеокарты GeForce RTX 3060 с GPU GA104 не уточняется. Кроме того, не указывается, будут ли они иметь другую маркировку и насколько сложно обнаружить, что внутри скрывается графический чип от более скоростных видеокарт.