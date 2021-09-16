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Xiaomi выпустила официальную российскую MIUI 12.5 на 31 актуальный смартфон

Изучаем полный список смартфонов Xiaomi, получивших финальную российскую прошивку MIUI 12.5
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Рассылка MIUI 12.5 в самом разгаре, ведь большинство смартфонов Xiaomi уже получило новую прошивку в китайском и индийском регионах. Для некоторых из них это не первая версия, ведь постоянно выходят обновления безопасности. Поскольку никаких графиков китайская компания больше не предоставляет, следить за выходом MIUI 12.5 на тот или иной аппарат мы можем только постфактум. Именно этом мы с вами сегодня и займёмся.

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Поскольку нам с вами больше интересно положение на отечественном рынке, то и изучать мы будем российскую версию прошивки. Стоит отметить, что инсайдеры фиксируют аналогичное положение в большинстве европейских регионов, а значит сроки выхода российской и европейской MIUI 12.5 примерно соответствуют и могут различаться незначительно.

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Согласно последним инсайдерским данным, российскую версию прошивки получил 31 смартфон. Поскольку среди них есть некоторое количество клонов, то в реальности положение иное, но мы будем руководствоваться данными по наименованию телефонов, а не по их начинке. Из последних счастливчиков: Redmi Note 7, наконец, получил обновление как в Европе, так и в России. На очереди версия Redmi Note 7 Pro, но точных сроков рассылки мы вам не назовём. Также совсем недавно MIUI 12.5 прилетела на Mi 11 Lite 5G.

Недавно по сети пошли слухи о скором выходе улучшенной прошивки MIUI 12.6. Модераторы официального форума дали исчерпывающие разъяснения. По их словам, подобного обновления не существует, но речь может идти об одном из внутренних бета-тестов, который фигурировал под таким названием. Поскольку наименования внутренних закрытых образов часто не соответствует их финальным названиям, возникла подобная ошибка. Кроме того, инсайдеры могли принять за MIUI 12.6 обычную MIUI 12.5 Enhanced Edition, которая сегодня распространяется среди флагманов серии Mi 10 и Mi 11.

  1. Redmi Note 8
  2. Redmi K20 Pro
  3. Poco X3
  4. Mi Note 10
  5. Redmi 8A
  6. Mi 11
  7. Mi 11 Lite 5G
  8. Redmi Note 9T
  9. Poco X3 Pro
  10. Mi Note 10 Pro
  11. Mi Note 10 Lite
  12. Mi 9 Lite
  13. Mi 9T Pro
  14. Poco F3
  15. Redmi Note 9S
  16. Redmi Note 10
  17. Redmi 10X 4G
  18. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  19. Redmi Note 10 Pro Max
  20. Mi CC9
  21. Poco F2 Pro
  22. Poco X3 NFC
  23. Mi 9 SE
  24. Xiaomi Mi 11X
  25. Mi 9
  26. Redmi K30 Pro
  27. Redmi Note 10 Pro
  28. Redmi Note 8 Pro
  29. Redmi Note 7
  30. Redmi 9
  31. Redmi Note 9
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