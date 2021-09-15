Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После выхода технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) было много споров. Кто-то считает её недостаточно эффективной, поскольку во многих проектах разница почти незаметна. Другие полагают, что этих самых проектов так мало, что найти FSR в реальных играх крайне сложно. Сегодня мы не будем спорить с первыми, поскольку они отчасти правы. Есть случаи, когда FSR даёт внушительный буст, а бывает и так, что присутствие продвинутой технологии всего лишь номинально. А вот вторые сегодня получат неплохой повод для раздумий, ведь у нас есть полный список игр с поддержкой FSR. Список официальный, что позволяет нам действительно надеяться, что все 55 участников действительно могут похвастать бесплатным увеличением fps.

реклама

DOTA 2 NiShuiHan Kingshunt Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 NieR: Automata Hitman 2 Yakuza 5 Remastered MechWarrior 5: Mercenaries Zombie Army 4: Dead War Terminator: Resistance World of Warcraft: Shadowlands Death Stranding Dirt 5 Myst 22 Racing Series Edge of Eternity Arcadegeddon Gears 5 Starbase Little Hope Anno 1800 Yakuza 3 Remastered Monster Hunter World: Iceborne The Medium Horizon Zero Dawn Vampire: The Masquerade – Bloodhunt Far Cry 6 A Chinese Ghost Story The Hand of Merlin F1 2020 Star Wars Jedi Fallen Order Black Desert Microsoft Flight Simulator Mortal Kombat 11 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Second Extinction Necromunda: Hired Gun Resident Evil 2 The Riftbreaker Borderlands 3 World War Z Chernobylite F1 2019 Evil Genius 2: World Domination Resident Evil 3 Rage 2 Immortals Fenyx Rising Detroit: Become Human EVE Online Yakuza 4 Remastered Cyberpunk 2077 GODFALL Star Control: Origins Serious Sam 4

Кроме перечисленных выше игр в разработке находятся и другие. Партнёры AMD готовы внедрить поддержку FSR в следующие проекты: JX3, F1 2021, No Man's Sky, Deathloop и Resident Evil Village. А вообще красные заявляют о целом шквале новых игр, которые вскоре получат поддержку бесплатного буста. Дело в том, что реализация FidelityFX Super Resolution проходит гораздо проще, чем у конкурирующей NVIDIA с её DLSS. В обоих случаях есть свои нюансы и недостатки, но отказать AMD в умении наладить подход к разработчикам невозможно.