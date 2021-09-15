55 игр уже получили поддержку бесплатного буста AMD FidelityFX Super Resolution
После выхода технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) было много споров. Кто-то считает её недостаточно эффективной, поскольку во многих проектах разница почти незаметна. Другие полагают, что этих самых проектов так мало, что найти FSR в реальных играх крайне сложно. Сегодня мы не будем спорить с первыми, поскольку они отчасти правы. Есть случаи, когда FSR даёт внушительный буст, а бывает и так, что присутствие продвинутой технологии всего лишь номинально. А вот вторые сегодня получат неплохой повод для раздумий, ведь у нас есть полный список игр с поддержкой FSR. Список официальный, что позволяет нам действительно надеяться, что все 55 участников действительно могут похвастать бесплатным увеличением fps.
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- DOTA 2
- NiShuiHan
- Kingshunt
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
- NieR: Automata
- Hitman 2
- Yakuza 5 Remastered
- MechWarrior 5: Mercenaries
- Zombie Army 4: Dead War
- Terminator: Resistance
- World of Warcraft: Shadowlands
- Death Stranding
- Dirt 5
- Myst
- 22 Racing Series
- Edge of Eternity
- Arcadegeddon
- Gears 5
- Starbase
- Little Hope
- Anno 1800
- Yakuza 3 Remastered
- Monster Hunter World: Iceborne
- The Medium
- Horizon Zero Dawn
- Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
- Far Cry 6
- A Chinese Ghost Story
- The Hand of Merlin
- F1 2020
- Star Wars Jedi Fallen Order
- Black Desert
- Microsoft Flight Simulator
- Mortal Kombat 11
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
- Second Extinction
- Necromunda: Hired Gun
- Resident Evil 2
- The Riftbreaker
- Borderlands 3
- World War Z
- Chernobylite
- F1 2019
- Evil Genius 2: World Domination
- Resident Evil 3
- Rage 2
- Immortals Fenyx Rising
- Detroit: Become Human
- EVE Online
- Yakuza 4 Remastered
- Cyberpunk 2077
- GODFALL
- Star Control: Origins
- Serious Sam 4
Кроме перечисленных выше игр в разработке находятся и другие. Партнёры AMD готовы внедрить поддержку FSR в следующие проекты: JX3, F1 2021, No Man's Sky, Deathloop и Resident Evil Village. А вообще красные заявляют о целом шквале новых игр, которые вскоре получат поддержку бесплатного буста. Дело в том, что реализация FidelityFX Super Resolution проходит гораздо проще, чем у конкурирующей NVIDIA с её DLSS. В обоих случаях есть свои нюансы и недостатки, но отказать AMD в умении наладить подход к разработчикам невозможно.
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