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Процессоры Intel преодолели планку в 4 ГГц около 20 лет назад, а после долго топтались на месте, пытаясь выйти за пределы 5 ГГц. Странно, но то, что не получалось у Intel, без проблем реализовала компания AMD. Процессоры у красных оказались ужасно горячими, но с лёгкостью выходили за 5 ГГц. К сожалению, это не очень помогало, ведь несмотря на это Intel почти всегда оставалась на шаг впереди. В какой-то момент Intel удалось преодолеть порог 5 ГГц, а после на несколько лет последовало оттачивание 14-нм техпроцесса. К чему всё это привело, уже давно известно, но сегодня речь даже не об этом. Проблема в том, что многие эксперты последние несколько лет считали слабым местом процессоров Ryzen низкие тактовые частоты. Тот же Core i7-9700K ещё в 2018 году из коробки разгонялся до 4.9 ГГц, а при небольшом усердии мог с лёгкостью дойти до 5.2 ГГц и выше. А вот его главный конкурент Ryzen 7 2700Х с большим трудом показывал 4.3 ГГц, которые в реальности превращались в 4.1-4.2 ГГц.

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Поскольку большинство пользователей не уделяет должного внимания деталям, продажи у Intel всегда были выше за счёт правильного маркетинга, умело обыгрывающего свои преимущества. Сегодня AMD может предложить Ryzen 9 5900Х с тактовой частотой 4.8 ГГц и даже Ryzen 9 5950Х, дотягивающийся до 4.9 ГГц, а значит разрыв существенно сократился. И вот здесь и возникает главный вопрос: а нужна ли такая высокая тактовая частота, и насколько оправдана гонка за мегагерцами? Ответ на этот вопрос есть на канале TheSpyHood. Ребята взяли процессор Core i9-11900K и прогнали его на разных тактовых частотах, от 3.5 ГГц, до 5 ГГц. Давайте изучим результаты на скриншотах ниже.

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Отметим сразу две тенденции:

В разрешении 1080р наблюдается существенная разница между 3.5 и 4 ГГц, в то время как дальше всё остаётся почти без изменений. Это значит, что при таких условиях тактовая частота играет если не ключевую, то весьма важную функцию, но в пределах разумного. После преодоления 4 ГГц лучше гнаться за более современной архитектурой, чем за накачанными мегагерцами. Посмотреть результаты в 1080р можно на видео ниже.

В разрешении 2К разница снижается даже между 3.5 и 4 ГГц, а значит здесь архитектурные особенности встают на первый план, а решающий вклад вносит видеокарта.

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Всё это значит, что при покупке процессора стоит стараться брать как можно более новое поколение. Многие наши читатели превозносят Core i7-8700K и аналогичные старые камни. Возможно, время их и не пришло, но новый Core i5-11600K гораздо интереснее, а цены на оба процессора могут быть идентичными. Точно такая же ситуация и с AMD, ведь Ryzen 5 5600Х умудряется обходить в играх большинство боле дорогих процессоров на своих 4.6 ГГц.



