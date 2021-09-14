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Ситуация с криптовалютами напоминает концерт очень известной зарубежной звезды. Билеты распроданы, все расселись по местам, а звезды всё нет и нет. Именно так всё и происходит. Десятки основателей популярных криптовалют стали миллионерами, а многие даже миллиардерами. Они нарушают все писаные и неписаные законы стран, поясняя всё тем, что криптовалюты – это не финансовый инструмент, а сами они представители свободного мира. Ясно, что в 2021 году такие фокусы никому не нравятся, но все ждут отмашки США. Некоторые европейские страны пытаются предъявлять претензии крупным биржам, но пока дальше угроз дело не зашло. Так уж устроен наш мир, что вначале своё слово должны сказать ребята из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), вот только они всё медлят.

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Скорее всего причина в том, что ведомство пытается выработать такое решение, которое устроило бы всех. Так, летом в США приехало много майнеров из Китая, спугнуть которых никто не хочет. Какое-то время назад ходили слухи, что SEC планирует либерализацию, пойдя на уступки майнерам и трейдерам. Похоже, всё не так, ведь сегодня глава ведомства Гэри Генслер сделал несколько неожиданных комментариев, находясь в Сенате Конгресса США. По его словам, биржи откровенно нарушают текущее законодательство. Они выпускают ценные бумаги, делая это в обход SEC. И это не считая сотен токенов, которые выступают настоящим инвестиционным инструментом. Всё это выходит за рамки законодательства, а значит пришло время решить подобные проблемы. Владельцы бирж должны зарегистрировать свои проекты в SEC. Если они не противоречат закону, то одобрение будет выдано, а работа в правовом поле продолжена.

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Финансовые эксперты обеспокоены, ведь тон Гэри Генслера нельзя назвать дружеским. Видно, что глава ведомства устал от проблем с уклоняющимися от законов криптокомпаниями. Сам Гэри назвал криптовалюты Диким Западом, где царит полные беззаконие, и каждый предоставлен самому себе. Что интересно, пока Биткоин никак не отреагировал на заявления главы SEC. Вполне возможно, что эффект будет завтра или в ближайшее время, а между тем эксперты уже застыли в ожидании крестового похода, ведь изменения коснуться чуть ли не каждого владельца цифровых денег.

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Стоит отметить, что кроме проблем инвесторов, ведомство волнуют проблемы экологии. Дело в том, что показатели потребления электроэнергии Биткоином растут и уже достигли 67 ТВт-ч. Если предположить, что потребление будет продолжать расти, то уже к концу года все майнеры Биткоина будут сжигать электричества на 91 ТВт-ч, что даже больше чем у Пакистана, а ведь мы говорим о стране, с количеством жителей в 216 миллионов.