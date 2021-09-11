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Хакеры взломали NVIDIA LHR, повысив хешрейт и снизив питание – GeForce RTX 3080 Ti 88 MH/s на 250 Вт

Вышла почти что финальная разблокировка видеокарт NVIDIA с майнерской защитой
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После того как стало ясно, что майнеры раскупают все видеокарты, NVIDIA выпустила графический чип GeForce RTX 3060 с блокировкой хешрейта. Благодаря этому эффективность добычи Эфира снизилась на 50%, а не ожидавшие такого подвоха фермеры успели даже приуныть. Пока кто-то грустно смотрел на видеокарты в витрине, хакеры обнаружили в сети правильный драйвер, который излечивал GeForce RTX 3060, разблокируя её на все 100%. Драйвер тут же разлетелся по сети, а видеокарты исчезли из продажи. В июне NVIDIA совершила ещё одну попытку, но на этот раз версии LHR были выпущены для всей линейки Ampere (кроме GeForce RTX 3090), а хакеры не смогли взломать умный алгоритм ни с первой, ни со второй попытки. Только к началу августа майнеры получили частичную разблокировку, которая к уже доступным 50% хешрейта давала ещё 20%. На самом деле этого оказалось достаточно, ведь видеокарты LHR тут же стали прибыльными, но получили неприятный нюанс.

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Дело в том, что хакерская версия майнера приводила к тому, что на видеокарте ощутимо увеличивалось энергопотребление. В результате майнеры констатировали, что GeForce RTX 3080 Ti с лёгкостью съедала 350 Вт, что неприемлемо ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения безопасности самой видеокарты. Поскольку цены на Эфир за это время подросли, майнеры разобрали заблокированные видеокарты даже несмотря на видимый изъян в энергопотреблении. Что же, хакерам понадобился целый месяц, чтобы решить данную проблему. Сегодня ваш любимый Солёный майнер выложил видео, сообщив радостную новость. Увы, геймерам она явно не понравится, но кто в конце концов нас с вами спрашивает?

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Стало известно, что новая бета-версия Gminer 2.67 способна существенно сбросить потребление. В качестве подопытного кролика выступает GeForce RTX 3080 Ti. Серёга заявил, что GeForce RTX 3070 Ti в деле, а вот с GeForce RTX 3060 Ti придётся какое-то время повозиться. Якобы, хакеры обещают уже на следующей неделе выпустить обновлённую версию ПО, решающую проблему питания и на GeForce RTX 3060 Ti.

Изучить всё это можно на видео ниже. Серёга заверил нас, что всё работает буквально из коробки. Он ничего не настраивал, при этом жор на GeForce RTX 3080 Ti упал с 360 Вт до 250. Поскольку версия не финальная, временами энергопотребление поднимается до 360, но через несколько секунд систему снова возвращает показатели на минимум. Солёный майнер констатирует, что уж теперь то копать криптовалюту на видеокартах с LHR можно без проблем. Кончено, впереди ещё разблокировка оставшихся 30% эффективности, но сегодня ни у кого не возникает сомнений, что хакеры пробьют и эту стену. Кстати, сегодня LHR-версия GeForce RTX 3080 Ti добывает почти 90 MH/s, что ровно столько же, сколько выдаёт не заблокированная GeForce RTX 3080, а ведь найти её в магазинах просто нереально.

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