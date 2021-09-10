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Производители не устают удивлять нас всё более продвинутыми и дорогими комплектующими. К примеру, для состоятельных геймеров есть видеокарта GeForce RTX 3090, которая излишня для домашнего ПК, поскольку в большинстве случаев достаточно будет даже GeForce RTX 3070, но энтузиасты предпочитают самые дорогие игрушки. Примерно точно такая же ситуация и с твердотельными накопителями. Так, есть обычные SSD, подключённые к компьютеру при помощи старого доброго SATA3. Они обеспечивают скорость до 550 Мб/с, что выглядит просто смешно по сравнению с более дорогими накопителями M.2 PCIe 3.0. Последние могут с лёгкостью выдавать 2500 Мб/с. Ясно, что обычные покупатели уверены, что между M.2 PCIe 3.0 и SATA3 разница в производительности составляет не меньше пяти раз. Но это ещё не всё, ведь есть более скоростные M.2 PCIe 4.0. Потенциал самого быстрого пользовательского интерфейса на планете ещё не раскрыт, ну а многие SSD в магазине могут обеспечить скорость до 7000 Мб/с.

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Что же выбрать, если вы хотите купить твердотельный накопитель для игр? Кажется, что выбор очевиден, ведь между обычным SSD на SATA3 и его более быстрым аналогом такая гигантская разница в скорости, но некоторые геймеры упрямо заявляют, что реальной разницы нет. Поскольку в подобных ситуациях найти правду можно только эмпирическим путём, то мы предлагаем вашему вниманию тестирование команды Testing Games. Они взяли несколько актуальных игр и пропустили их через три разных твердотельных накопителя ёмкостью на 1 Тб.

Интерфейс SATA3: Samsung 870 Evo-Series

Интерфейс M.2 PCIe 3.0: Samsung 970 EVO Plus

Интерфейс M.2 PCIe 4.0: Samsung 980 PRO

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Нам кажется, что нужды в создании таблицы просто нет, ведь всё прекрасно видно на скриншотах. Вывод следующий: в большинстве игр разница в загрузке игр между накопителями не превышает несколько секунд. Поскольку уровни вы грузите не так часто, то мы можем констатировать, что реальной разницы между представленными SSD просто нет. Это удивительно, но всё дело в разработчиках, которые просто игнорируют современные технологии. На консолях нового поколения ситуация меняется, но пока она дойдёт до ПК, пройдёт какое-то время. Ну а пока покупка дорогого M.2 PCIe 4.0 кажется неоправданной. Нет никакого сомнения, что видеть на своём компьютере 7000 Мб/с – бесценно, но куда лучше сберечь пару тысяч рублей для более полезных покупок.

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