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На YouTube существуют сотни тысяч популярных каналов, и каждый из них пытается найти свой уникальный стиль подачи материала. Кто-то удивляет нас жёлтыми новостями и слухами, другие – тестируют железо, а некоторые за неимением самого железа просто рисуют графики. Кто вообще отличит реальность от подделки? Ребята с канала Digital Dreams уже несколько лет радуют нас крутыми сборниками модификаций к различным играм. Они не только создают красивые ролики, но и выкладывают бережно отобранные моды, где каждый желающий может их скачать, получив аналогичный результат. На самом деле получится ещё лучше, ведь ролик ведёт нас в места, интересные авторам, в то время как в игре можно отправиться куда угодно.

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Одной из последних работ стала переработанная модификация игры Ведьмак 3. Легендарная РПГ получила более 50 модов, трассировку лучей с продвинутыми текстурами и работает в разрешении 8к. Признаемся, что не смогли оценить даже 4К, поскольку обладаем монитором с разрешением 2К, но даже этого достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы. Отметим, что если вы вдруг решитесь на эксперименты, то лучше запастить скоростной видеокартой. Так, у авторов ролика была мощная GeForce RTX 3090, но они запускали игру в 8К, поэтому для 4К и уж тем более 1080р вам хватит и обычной GeForce GTX 1060.

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Прежде всего радует освещение. Настройки Reshade здесь приведены в идеальное положение, ведь впечатляющие эффекты видны не только в свете ярких фонарей, но и в лунном свете, а отражения скользят по траве ещё и от горячего меча. Отлично выглядит вода, в которой можно заметить отражения старых деревьев, а шлем Геральта блестит после попадания на него источника света. Нужно понимать, что перед нами текстуры и графика 2015 года, поэтому ждать чудес не стоит. Отдельные моменты выглядят очень красиво, в то время как трава оставляет желать лучшего.

Если заглянуть в комментарии, то читатели явно в восторге. Многие отмечают, что вернулись к прохождению игры, что грозит погружением в мир Ведьмака на долгие 500 часов. Отметим, что в конце 2021 или в начале 2022 выйдет официально доработанная версия The Witcher 3: Wild Hunt, но каких-либо деталей на этот счёт представители CD Projekt RED давать отказались. Возможно, пока просто нечего показать. В любом случае будем надеяться, что подобные модификации от любителей не окажутся лучше дорогостоящего проекта от профессионалов. Вся информация о модификациях и ссылках на закачку есть под видео на YouTube.

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