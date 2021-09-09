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Читая новостные сводки, можно прийти к простому выводу: российские пользователи интернета застряли далеко в 90-х годах, как по уровню знаний, так и по желанию эти знания получать. К примеру, недавно мы писали о том, как часто майнеры становятся жертвами собственных соседей. Многие не пытаются скрывать дорогостоящее оборудование, а некоторые и вовсе не оставляют никаких средств защиты и охраны. В результате происходят кражи, а железо на миллионы рублей исчезает в неизвестном направлении. Не лучше обстоят дела со злоумышленниками. Так, один вызвал такси на место преступления, после чего отвёз несколько компьютеров в ломбард, в то время как другой вообще являлся соседом пострадавшего и даже не скрывался. Удивительно, но майнинговое оборудование нашли у него дома.

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Сегодня у нас продолжение абсурда, продолжим. Дело было так: мужчина хотел купить криптовалюту, но не смог самостоятельно зарегистрироваться на бирже. Он поспрашивал у знакомых и те посоветовали ему специалиста с опытом. Парень не подвёл, он создал аккаунт, но почему-то на своё имя. Со слов потерпевшего, ему обещали отдать аккаунт, как только туда будут переведены средства. В итоге мужчина купил 3.5 Биткоина и 221 тысячу монет Cardano. Всё это обошлось ему в 34 миллиона рублей. Судя по всему, он уже мечтал о сытой старости, ведь аналитики прочат Биткоину рост до 175 000 долларов. Вот только всё обернулось иначе.

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В какой-то момент эксперт просто поменял пароль на учётную запись и исчез в неизвестном направлении. От не выходил на связь, а владелец 34 миллионов рублей осознал, что стал жертвой произвола мошенников. Он обратился в полицию, после чего злоумышленник был в кратчайшие сроки задержан. И вот мы вас спрашиваем: о чём вообще думал этот горе мастер? Его нашли по рекомендации, а значит кто-то знал его реальное имя, фамилию, и, возможно, даже адрес проживания. Может он пытался сбежать в Бразилию, где в лесах много диких обезьян? Как бы то ни было, но логика подобных товарищей от нас ускользает. Хотя не все любители обобрать майнеров такие глупые.

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К примеру, в Иркутской области 5 человек украли оборудования для майнинга и спрятали его в гараже. Преступников удалось задержать только благодаря профессионализму работников органов. Ребята почти всё предусмотрели и уже даже начали продавать награбленное.