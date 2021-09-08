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Российские майнеры становятся жертвами воров, теряя дорогостоящее оборудование на миллионы рублей

Несколько случаев кражи оборудования для майнинга из домов российских фермеров
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Майнинг криптовалют – это дорогостояще предприятие. Сегодня можно копать цифровые деньги на видеокартах или на специализированных устройствах, называемых Asic. Были времена, когда даже Биткоин можно было получить с помощью обычного процессора, но в ходе резкого усложнения алгоритма, вы безрезультатно потратите много лет, получив минимальное вознаграждение. Вообще может показаться, что майнинговые фермы располагаются в больших городах, жители которых достаточно зажиточны, чтобы купить дорогое оборудование для добычи Биткоина или пару видеокарт для рытья Эфира. Как оказалось, сегодня можно встретить майнера даже в деревне. 

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А вернее будет сказать в Тюменском районе в селе Кулаково. История следующая: житель села вызвал работника, который вывозил из дома бытовой мусор. В какой-то момент парень осознал, что в гараже скрывается настоящий клад, ведь там работала система охлаждения и больше десяти с виду дорогих и непонятных железок. Не понимая, что перед ним такое, 46-летний злоумышленник ночью пробрался в гараж и вывез оттуда всё оборудование. Удивительно, но парень оказался туповат, ведь он вызвал такси к дому. Возможно, именно это выдало его местонахождение. Уже на следующий день половина устройств Asic была благополучно сдана в первую попавшуюся комиссионку в Екатеринбурге. Вторая часть отдана знакомым, которым поручили всё продать как можно быстрее. 

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Уже через некоторое время злодей был пойман, а все 11 Asic изъяли. Сейчас они лежат в отделении в виде вещественных доказательств, но уже скоро вернутся владельцу, где продолжат добывать ему Биткоины. Согласно информации МВД, оценочная стоимость всех 11 аппаратов равна 1 миллионов рублей. Названия не указываются, но это и неважно. Сообщается, что преступнику грозит срок до 10 лет, избежать который почти невозможно. 

Вообще подобные ситуации происходят часто. К примеру, недавно владелец фермы на 30 видеокарт заявил в полицию на собственного соседа. Тот, воспользовался отсутствием хозяина, обчистил его квартиру. Что любопытно, владелец проживал в другом места, а пропажу заметил только тогда, когда видеокарты перестали майнить Эфир. По оценке властей, видеокарты стоят 4 миллиона рублей. В обоих случаях преступников удалось задержать по горячим следам. Помните о майнере, который скрывает нахождение дорогостоящего оборудования на даче? После всего этого неудивительно, что он опасается алчных соседей. Вывод из всего этого следующий: хотите спокойно майнить – прячьте фермы поглубже. 

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