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Выбираем оптимальную видеокарту для игр и майнинга – Radeon RX 5700/6600 XT vs GeForce 1080Ti от SH

Что купить, если вы хотите играть и манйить на видеокарте
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Многие наши читатели признаются, что время от времени добывают криптовалюту на своих  домашних компьютерах. Якобы, видеокарта служит им средством для развлечений, а всё остальное время трудится на благо своего владельца. Это не позволяет заработать уж очень много, но за год можно смело отбить стоимость игровой дорогостоящей модели. Сегодня мы не будем подсчитывать, реально ли это, поскольку задачи данного материала иные. Стоит отметить, что автор этих строк не прибегает к подобным фокусам, предпочитая держать компьютер выключенным во время сна и ухода на работу. Но, как давно известно, каждому своё. 

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Предположим, что вы понимаете бесперспективность ожиданий больших скидок на видеокарты. Это значит, что самое время озаботиться походом на вторичный рынок, где можно раздобыть мощную игровую модель, позволяющую добывать Эфир, когда вы не будете играть. Поскольку в реальности выбор не настолько велик, мы предлагаем остановиться на трёх моделях: 

  • Radeon RX 6600 XT – в среднем показатель добычи равен 32 MH/s
  • GeForce GTX 1080 Ti – можно выжать 50 MH/s
  • Radeon RX 5700 XT – с лёгкостью достигает 60 MH/s
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Показатель хешрейта дан не случайно, ведь он показывает, что в реальности перед нами кардинально разные модели, разница в эффективности между которыми доходит до двух раз. Это значит, что самое время посмотреть на цену подобных карточек на вторичном рынке. Выше и ниже можно найти несколько скриншотов. Как видите, дороже всех Radeon RX 5700 XT. За такую карту у вас попросят от 80 000 рублей и дороже, а ведь её реальная производительность примерно равна Radeon RX 6600 XT, найти которую можно за 60 000 рублей. GeForce GTX 1080 Ti где-то посредине, ведь есть модели и за 55 000, и за 65 000 рублей. Ясно, что определённая логика в ценообразовании есть, но она явно не соответствует разнице в эффективности хешрейта. Самое время взглянуть на производительность в играх.

Тестирование проведено ребятами с канала TheSpyHood. Мы не будем делать таблицу, описав результаты несколькими предложениями. Быстрее всех оказалась Radeon RX 6600 XT. Она обходит остальных соперниц абсолютно во всех играх, но разрыв не такой большой, чтобы о нём говорить всерьёз. Второе место делят GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 5700 XT, поскольку в одних играх впереди оказывается флагман NVIDIA, в то время как в других – карта AMD. 

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Какой можно сделать вывод: если для вас приоритет игры: берите Radeon RX 6600 XT. Она новее, а в большинстве случаев вам продадут запечатанную карточку. С майнингом она справляется плохо, но зато не тратит много электричества. Если отыщите живую GeForce GTX 1080 Ti – берите не задумываясь. Здесь и достойный игровой потенциал и немалый хешрейт. Ну а Radeon RX 5700 XT слишком дорогая для игр. Сегодня многие владельцы данной карты выменивают на неё более скоростную Radeon RX 6700 XT. Майнеры с удовольствием идут на обмен, а значит найти Radeon RX 5700 XT по приемлемой цене вам просто не удастся.

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