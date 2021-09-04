Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Время от времени наши читатели рассказывают о том, как они добывают криптовалюту. В этот момент на их головы проливается настоящий ливень из оскорблений, проклятий и пожеланий всех возможных бед. Бедолаги уже не рады, что поделились данной информацией. Что любопытно, находятся постоянные читатели, которые делают скриншоты, запоминая ники майнеров, нападая на них всякий раз, когда они появляются в комментариях. Всё это граничит с абсурдом, ведь в последнее время агрессия в интернете вышла на новый уровень, а виртуальные бойцы преследуют всех инакомыслящих словно бойцовые собаки. Поскольку виртуальный мир является лишь частью мира реального, нет никаких сомнений, что в жизни творится точно такая же ситуация, когда быть майнером позорно. Многие предпочитают не афишировать своё хобби, хотя для кого-то оно со временем перерастает в способ заработка.

реклама

И вот во всей этой каше представьте себе, что будет, если о майнере узнают соседи в селе или по даче. В лучшем случае ему будут мешать, вызывая полицию по несколько раз в неделю, а в худшем ограбят или перебьют кабель питания. Герой нашего видео находится именно в таком положении. Он расположил гигантскую ферму на загородной даче, подведя к ней немыслимые 100 КВт/ч электричества. Вообще, видео прислали Серёге, больше известному нашим читателем под ником Солёный майнер. Он на своём канале показал, как выживают шахтёры в ложных условиях российской глубинки.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Вся информация есть в ролике, мы же предлагаем краткое резюме. Итак, всё сделано максимально профессионально. Никакого шума за пределами здания нет, а само здание напоминает неприметный недострой, что позволяет не привлекать лишнего внимания. Внутри коридор из звукоизоляционного покрытия почти полностью подавляет лишние звуки. Ферма настолько тихая, что под окнами громче слышно шум вентиляторов кондиционера в жилом доме, чем десятки специализированных устройств для добычи Биткоина.

На ферме трудятся 84 Asic Bitmain Antminer S9. Каждый из них потребляет 1300 Вт, что и даёт в общей сложности 100 КВт/ч. Общая мощность составляет 1.34 ПH/s (петахеш в секунду), что даёт ему около 15 000 долларов в месяц. Поскольку видео актуально на момент цены в 46 000 долларов за одну монетку Биткоина, то сегодня майнер чувствует себя гораздо лучше. Стоит понимать, что более 3000 долларов в месяц – это расходы на электричество. Очевидно, майнер оплачивает счета исправно, что само по себе ценно, ведь в условиях загорода подключиться к общим сетям не составит труда.

реклама



