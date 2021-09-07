Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

War Thunder получил большое обновление с поддержкой NVIDIA DLSS 2.2 и множество новой техники

Изучаем нововведения в новом обновлении для War Thunder
[ ] для раздела Блоги
+
Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если не считать китайских клонов, то самыми популярными танковыми и военными симуляторами остаются World of Tanks и War Thunder. Первая может похвастать многомиллионной армией фанатов, которые продолжают играть несмотря на постоянные изменения в характеристиках техники. Сотни тысяч геймеров недовольны системой, когда с трудом добытый танк со временем превращается в дырявое решето, но снижение боевых данных – это основная хитрость разработчиков. Всё просто, ведь каждая новая ветка манит танкистов чем-то уникальным. Пользователи готовы тратиться на быстрое достижение результата, ну а со временем всё повторяется, с новой веткой. В отличие от World of Tanks, War Thunder не так часто меняет ТТХ техники, но из-за специфического геймплея здесь не так много фанатов. 

реклама

Возможно, со временем число геймеров War Thunder будет только расти, ведь игра развивается семимильными шагами. Сегодня стало доступно гигантское обновление «Точно в цель», назвать все изменения которого просто нереально. Прежде всего мы предлагаем вам ознакомиться с коротким видео, где содержится наиболее важное из того, что вас ожидает. Сами разработчики перечисляют новый самолёт МиГ-27М, а также несколько крутых перехватчиков: Saab J35A Draken и JA37C Jaktviggen. Появились так называемые контролируемые авиабомбы и две больших карты для сражений. Кроме того, встроенный алгоритм NVIDIA DLSS стал ещё круче, ведь он обновился до последней версии 2.2.

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Поскольку War Thunder включает сразу несколько видов техники, обновления обычно могут весить несколько гигабайт. На этот раз разработчики побили все рекорды, ведь фанатам придётся скачать 7.62 Гб. Стоит учитывать, что в настоящее время не наблюдается проблем с закачкой, а многие уже обновились, получив доступ к новым функциям. Всем фанатам мы советуем внимательно изучить новую технику, а также убедиться, что ваши любимые машины не подверглись критическим изменениям. К примеру, в танке M60 AMBT произошло снижение начальной скорости снарядов с 800 до 400 метров в секунду. 

Но больше всего сюрпризов таят локации, которые так или иначе подверглись различным изменениям. Больше всего данных находится по данному адресу. Там есть информация по технике, графике, интерфейсу и многих других характеристиках популярной игры. 

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
20
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
19
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
40
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
42
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
11
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 17 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 Enhanced Edition в 2021 году
12
Хешрейт сети Ethereum приблизился к 750 TH/s - армия новичков рекордно увеличила сложность майнинга
26
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
82
Выясняем, сколько нужно ОЗУ игровому компьютеру в 2021 году – 32 Гб VS 62 Гб по мнению TheSpyHood
37
Не баг, а фишка – геймер нашёл в Cyberpunk 2077 ошибку, позволившую попасть в секретную локацию
8
Серия Redmi Note 11 получит быструю зарядку мощностью 67 Вт
3
MIUI 12.5 принесла проблемы смартфонам Xiaomi – отвал Wi-Fi, нерабочий экран и потеря заряда
14
СМИ: Ростелеком начал блокировать работу протокола BitTorrent в РФ
132
Ethereum предрекли максимальный рост на крипторынке
29
Новый BIOS на материнских платах MSI позволит устанавливать Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х
16
Ещё один смартфон Xiaomi POCO X3 взорвался
7
Майнеры Chia распродают фермы после падения курса с $1600 на максимуме до $220
9
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
120
Цена Xiaomi Mi Pad 5 объявлена белорусским магазином –$480 за базовую версию
7
Глава Intel Пэт Гелсингер пообещал в ближайшие 3-4 года обогнать AMD и потеснить NVIDIA
48
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
75
Добыча 1 Биткоина сжигает электричества больше, чем среднее домохозяйство за 13 лет
46
No Man’s Sky: от разгромных до очень высоких рейтингов за пять лет
6
Чипсет Dimensity 2000 оказался эффективнее Snapdragon 898 и Exynos 2200
6
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
45

Популярные статьи

Chia - похоже это финал истории
127
Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
15
Когда будет добыт последний Биткоин
75
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
36
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
131
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
23
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
48
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
22
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
19

Сейчас обсуждают

Андрей Иванов
19:47
А владельцы остальных 100500 криптовалют напечатали себе уже на 10 стоимостей Земли и освоение Луны и Марса.2года назад и биткоин стоил 3 т после падения с 20 т.
Когда будет добыт последний Биткоин
Hiics Hiics
19:40
ура товарищи долой пиндоских пиратов да здравствует скрепный интернет
СМИ: Ростелеком начал блокировать работу протокола BitTorrent в РФ
_db_
19:40
А этот тест знает о существовании ещё не выпущенной карты ?
Видеокарта Intel DG2-512 выступила в Geekbench на уровне Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060
Виктор Викторович
19:39
Че ты несешь? у меня в софте аешном куча плагинов старых и новых, которые либо не поддерживают опенсл, либо вылетают и криво работают с ним, с зелеными таких проблем нет. Когда выйдите по общему качес...
Новые детали Atomic Heart: детальная система разрушений врагов, музыка Мика Гордона в открытом мире и кое-что ещё
Эдуард
19:38
Да, я рептилоид! Ты меня вычислил, но это не помешает мне уменьшать население земли! Иихихихмх
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
Дмитрий Петров
19:38
Слыш, ты чо так базаришь? За базар ответишь Ж?
Видеокарта Intel DG2-512 выступила в Geekbench на уровне Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060
1injener
19:37
Цена GeForce RTX 3060 Ti продолжает падать, но GeForce RTX 3060 начала дорожать
Андрей Иванов
19:37
Сколько будет стоить твое железо,если все упадет,как пару лет назад?Как металлом.
Когда будет добыт последний Биткоин
Эдуард
19:36
Зачем их экономить? Ещё ни на один век нефти и угля хватит.
Добыча 1 Биткоина сжигает электричества больше, чем среднее домохозяйство за 13 лет
Эдуард
19:35
Нойте сколько хотите, рынку плевать на ваше мнение
Добыча 1 Биткоина сжигает электричества больше, чем среднее домохозяйство за 13 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем