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Если не считать китайских клонов, то самыми популярными танковыми и военными симуляторами остаются World of Tanks и War Thunder. Первая может похвастать многомиллионной армией фанатов, которые продолжают играть несмотря на постоянные изменения в характеристиках техники. Сотни тысяч геймеров недовольны системой, когда с трудом добытый танк со временем превращается в дырявое решето, но снижение боевых данных – это основная хитрость разработчиков. Всё просто, ведь каждая новая ветка манит танкистов чем-то уникальным. Пользователи готовы тратиться на быстрое достижение результата, ну а со временем всё повторяется, с новой веткой. В отличие от World of Tanks, War Thunder не так часто меняет ТТХ техники, но из-за специфического геймплея здесь не так много фанатов.

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Возможно, со временем число геймеров War Thunder будет только расти, ведь игра развивается семимильными шагами. Сегодня стало доступно гигантское обновление «Точно в цель», назвать все изменения которого просто нереально. Прежде всего мы предлагаем вам ознакомиться с коротким видео, где содержится наиболее важное из того, что вас ожидает. Сами разработчики перечисляют новый самолёт МиГ-27М, а также несколько крутых перехватчиков: Saab J35A Draken и JA37C Jaktviggen. Появились так называемые контролируемые авиабомбы и две больших карты для сражений. Кроме того, встроенный алгоритм NVIDIA DLSS стал ещё круче, ведь он обновился до последней версии 2.2.

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Поскольку War Thunder включает сразу несколько видов техники, обновления обычно могут весить несколько гигабайт. На этот раз разработчики побили все рекорды, ведь фанатам придётся скачать 7.62 Гб. Стоит учитывать, что в настоящее время не наблюдается проблем с закачкой, а многие уже обновились, получив доступ к новым функциям. Всем фанатам мы советуем внимательно изучить новую технику, а также убедиться, что ваши любимые машины не подверглись критическим изменениям. К примеру, в танке M60 AMBT произошло снижение начальной скорости снарядов с 800 до 400 метров в секунду.

Но больше всего сюрпризов таят локации, которые так или иначе подверглись различным изменениям. Больше всего данных находится по данному адресу. Там есть информация по технике, графике, интерфейсу и многих других характеристиках популярной игры.

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