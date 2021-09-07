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На заре появления Биткоина добывать криптовалюту мог любой актуальный на тот момент домашний компьютер. Сатоши Накамото полагал, что это позволит миллионам людей стать частью цифровых преобразований в обществе. Время шло, но вместо миллионов компьютеров появились специализированные устройства. Они оказались в десятки и даже сотни раз мощнее домашних процессоров, что полностью закрыло доступ к добыче Биткоинов обычным людям. Несомненно, каждый из нас (если выделил под это дело соответствующую сумму) может купить Asic, наладив домашнюю ферму со всеми вытекающими последствиями. Возможно, многие так и делают, ведь хешрейт Биткоина восстанавливается, а цена растёт.

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Кстати, о цене: прогнозы аналитиков начинают сбываться. Бычье ралли в самом разгаре, а стоимость цифрового золота несётся вверх. Сегодня ночью цена Биткоина кратковременно поднималась до 53 000 долларов, что стало сигналом для трейдеров, ожидающих позитивного сценария. Как видите, крипторынок развивается, хотя многие его участники – это уважаемые люди, ратующие за экологию. К примеру, Илон Маск владеет неизвестным количеством криптовалюты. Мало того на счетах Tesla до сих пор лежит целая гора монет. Как это всё соотносится с их желанием спасти планету, неясно, ведь пока они своим участием приводят к обратному эффекту.

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Ещё в начале 2021 года команда из Кембриджского университета проанализировала потребление Биткоином электричества. По их словам, вся сеть съедает больше, чем страна Аргентина. На февраль 2021 года показатель потребления доходил до 121.36 терават в год. По сути человечество сжигает невероятное количество полезных ископаемым с целью получения в заранее запрограммированном алгоритме определённого количества виртуальных монет. Кстати, ежедневно количество этих самых монет составляет около 6300, а на добычу одной лишь монеты Биткоина тратится электричества столько же, сколько потребляет среднестатистическое домохозяйство за 13 лет.

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Стоит понимать, что нас ждёт усложнение добычи, а значит энергии будет нужно ещё больше. Очевидно, что человечество не остановится в своём желании получить эфемерную монетку внутри компьютера до тех пор, пока не будет уже поздно. В данном случае не место для экологических прогнозов, но понимание самого факта, что криптовалюты наносят непоправимый вред экологии, непременно должно сформироваться в обществе. Пока же правительства различных стран видят в нём угрозу национальной валюте и банковской системе, а об экологии просто забыли.