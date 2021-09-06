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Несколько дней назад представители польской студии CD Projekt Red поделились планами на будущее. Так, в настоящее время в разработке находятся сразу два проекта. Это: обновлённая версия The Witcher 3, которая создаётся силами внешних подрядчиков и предназначена для консолей нового поколения. Она получит улучшенную графику и современные текстуры, а вот по поводу новых квестов и любых других дополнений ответ скорее отрицательный. Второй проект – это снова улучшенная версия Cyberpunk 2077 для тех же консолей. Неясно, поправят ли разработчики многочисленные баги, но уже сейчас высказываются опасения, что оба проекта не уложатся в сроки, а значит ждать их появления раньше 2022 года не стоит.

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Далеко не все геймеры страдают из-за багов и примитивного ИИ в Cyberpunk 2077. Находятся отдельные товарищи, которые неделями изучают мир игры, пытаясь найти там что-то уникальное, чего не видел ещё ни один другой человек. Ранее по сети гуляли ролики, где геймеры проникают в закрытые участки метро и пустые комнаты, которые так и не успели прорисовать к релизу. Ну а на этот раз у нас просто секретная локация, которую любезно приготовили нам разработчики. Ну, или только один разработчик.

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По словам старшего дизайнера польской студии Филиппа Вебера, в какой-то момент обнаружился баг с квестом. Теоретически, это позволяло геймерам на машине заехать на крышу, а после переместиться в несколько недоступных локаций. Можно было заблокировать такую возможность, но Филипп решил, что это не баг, а фишка. Вместо этого он просто скрыл от сообщества такую возможность, а на крыше написал «Хорошая работа». Мало того, всем тем, кто смог найти секретную локацию, ещё и полагается неплохая награда, ведь на крыше лежат два ящика.

Посмотреть видео можно на Reddit. А вообще в Cyberpunk 2077 делалась командой энтузиастов, которые часто заигрывают с геймерами. Это сегодня в студии царит напряжёнка, а были времена, когда нужны геймеров и считались первостепенными. Сейчас же разработчики не только заморозили все дополнения (за которые многие покупатели уже заплатили), но и не готовы назвать сроки полного очищения Cyberpunk 2077 от багов. Это кажется удивительным, но многие крупные проекты создаются с нуля за год-полтора, тогда как польская студия уже 9 месяцев только ищет в своём детище ошибки.