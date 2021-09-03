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5 октября 2021 года состоится официальный старт продаж новой операционной системы Windows 11. Пожалуй, это самая скандальная ОС, которую мы видели. В первую очередь удивляет решение Microsoft повысить требования к оперативной памяти до 4 Гб, тогда как многие терминалы и автоматизированные устройства используют всего 2 Гб и отлично себя чувствуют. Это значит, что миллионы подобных аппаратов не могут претендовать на обновление до новой операционки. Куда страннее решение сделать необходимым поддержку TPM обязательной для процессоров. В результате обновиться не смогут не только бюджетный процессоры, но и такие дорогостоящие и относительно свежие, как Core i7-7700K. Несмотря на петиции и требование пользователей, софтверный гигант остался глух, поясняя свою позицию возросшими требованиями к безопасности. Поскольку уже вскоре релиз, можно сказать с полной уверенностью, что ждать оттепели в политике Microsoft не стоит.

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Недавно была разослана финальная предварительная бета-версия Windows 11. Как вы понимаете, это последняя сборка перед официальным релизом в октябре. Ожидалось, что она продемонстрирует чудеса стабильности, предлагая невиданный доселе уровень качества. Вспомните, как много раз вы сами сталкивались с ошибками в Windows 10, а сколько раз читали о красных экранах и проблемах с меню Пуск. Похоже, некоторые вещи не меняются. Сегодня пользователи на каналах Beta и Dev завалили техподдержку требованиями срочного допиливания кода. Причина проста: новая операционная система просто не готова.

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Перечислять всё мы не будем, ведь среди наших читателей не так много любителей бета-версий, но некоторые критические ошибки назовём. Итак, Windows 11 Build 22000.176, а также Build 22449 могут похвастать исчезающим меню Пуск. Его просто нет. Не пугайтесь, после нескольких перезагрузок меню всё же появляется, но работать с ним невозможно. Стоит вам нажать на него правой кнопкой, и система начинает жутко тормозить и подлагивать. Многие пользователи описывают баги в панели задач, а Explorer.exe ведёт себя абсолютно непредсказуемо. Множество настроек не работает, а, как мы писали выше, отдельные бесследно исчезли.

Известно, что Microsoft уже выпустила патч, который пока доступен на стороне сервера. Неясно, как он повлияет на найденные ошибки, но перед нами финальная предрелизная сборка. Некоторые пользователи предлагают радикальное решение в виде удаления последнего обновления KB5006050. Кому-то это помогает. Ясно, что в инсайдерской версии могут быть баги, но когда до релиза всего месяц, система должны быть идеальной, как чёрный квадрат Малевича.