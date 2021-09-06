Xiaomi назвала 17 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 Enhanced Edition в 2021 году
Несколько дней назад наши читатели могли изучить список смартфонов Xiaomi, получивших последнюю версию MIUI 12.5. Некоторые из них обновились совсем недавно, в то время как другие уже несколько месяцев работают на данной прошивке. Одновременно с этим мы отмечали, что ещё как минимум 40 смартфонов претендуют на MIUI 12.5, но пока работают на базе старой MIUI 12.
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Пока многие наши читатели ждут выхода новой прошивки, Xiaomi внезапно объявила о начале работы над версией MIUI 12.5 Enhanced Edition. Она должна включать целый ряд улучшений, от скорости работы процессора, до автономности и многих других функций. Скорее всего, обычный пользователь ничего не заметит, ведь подобные заявления звучат уже много лет, но ничего вообще не меняется. На самом деле меняется, ведь ошибок в прошивке в последние годы стало гораздо больше.
В списке всего 17 смартфонов. В первую очередь туда вошли все аппараты серии Mi 11 и Mi 10. Далее флагманские Redmi K40/Pro и несколько телефонов Poco. Последние являются клонами старших смартфонов, поэтому многие наши читатели вообще могут не увидеть их в магазинах. Несмотря на то, что официальный выход MIUI 12.5 Enhanced Edition намечен на 4 квартал текущего года, отдельные аппараты уже начали получать новую прошивку. К примеру, глобальная версия доступна на Mi 11X и Poco F3. О судьбе всех остальных информации нет.
Отметим, что слухи о выпуске MIUI 12.5 Enhanced Edition для всех актуальных (более 50) аппаратах Xiaomi не подтвердился. Китайская компания уже выпустила первые стабильные бета-версии, а никаких данных о разработке дополнительных обновлений не было. С высокой долей вероятности это может значить только одно: MIUI 12.5 Enhanced Edition выйдет на 17 смартфонов, ну а остальным придётся ждать MIUI 13. Ранее сообщалось, что последняя появится к концу года, но учитывая сам факт начала бета-теста MIUI 12.5 Enhanced Edition, пока нам не стоит даже мечтать о появлении первых образов MIUI 13.
- Mi 10 Pro
- Redmi K40
- Poco F2 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 11X Pro
- Redmi K30S Ultra
- Poco F3
- Mi 11
- Redmi K40 Pro
- Mi 10S
- Mi 11 Pro
- Mi 10T
- K30 Pro
- Mi 11X
- Mi 11 Ultra
- Mi 10
- Mi 10T Pro
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P.S. В Китае, традиционно, с MIUI 12.5 Enhanced Edition всё гораздо лучше, чем на глобальном рынке. Есть информация, что в поднебесной стабилку не получили только Redmi K40 Pro, Mi 10S и Mi 11X Pro.
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