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Несколько дней назад наши читатели могли изучить список смартфонов Xiaomi, получивших последнюю версию MIUI 12.5. Некоторые из них обновились совсем недавно, в то время как другие уже несколько месяцев работают на данной прошивке. Одновременно с этим мы отмечали, что ещё как минимум 40 смартфонов претендуют на MIUI 12.5, но пока работают на базе старой MIUI 12.

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Пока многие наши читатели ждут выхода новой прошивки, Xiaomi внезапно объявила о начале работы над версией MIUI 12.5 Enhanced Edition. Она должна включать целый ряд улучшений, от скорости работы процессора, до автономности и многих других функций. Скорее всего, обычный пользователь ничего не заметит, ведь подобные заявления звучат уже много лет, но ничего вообще не меняется. На самом деле меняется, ведь ошибок в прошивке в последние годы стало гораздо больше.

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В списке всего 17 смартфонов. В первую очередь туда вошли все аппараты серии Mi 11 и Mi 10. Далее флагманские Redmi K40/Pro и несколько телефонов Poco. Последние являются клонами старших смартфонов, поэтому многие наши читатели вообще могут не увидеть их в магазинах. Несмотря на то, что официальный выход MIUI 12.5 Enhanced Edition намечен на 4 квартал текущего года, отдельные аппараты уже начали получать новую прошивку. К примеру, глобальная версия доступна на Mi 11X и Poco F3. О судьбе всех остальных информации нет.

Отметим, что слухи о выпуске MIUI 12.5 Enhanced Edition для всех актуальных (более 50) аппаратах Xiaomi не подтвердился. Китайская компания уже выпустила первые стабильные бета-версии, а никаких данных о разработке дополнительных обновлений не было. С высокой долей вероятности это может значить только одно: MIUI 12.5 Enhanced Edition выйдет на 17 смартфонов, ну а остальным придётся ждать MIUI 13. Ранее сообщалось, что последняя появится к концу года, но учитывая сам факт начала бета-теста MIUI 12.5 Enhanced Edition, пока нам не стоит даже мечтать о появлении первых образов MIUI 13.

Mi 10 Pro Redmi K40 Poco F2 Pro Mi 10 Ultra Mi 11X Pro Redmi K30S Ultra Poco F3 Mi 11 Redmi K40 Pro Mi 10S Mi 11 Pro Mi 10T K30 Pro Mi 11X Mi 11 Ultra Mi 10 Mi 10T Pro

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P.S. В Китае, традиционно, с MIUI 12.5 Enhanced Edition всё гораздо лучше, чем на глобальном рынке. Есть информация, что в поднебесной стабилку не получили только Redmi K40 Pro, Mi 10S и Mi 11X Pro.