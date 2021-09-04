31 смартфон Xiaomi получил официальную стабильную российскую прошивку MIUI 12.5
Первые счастливчики получили MIUI 12.5 ещё в апреле. Любопытно, знают ли они, что до недавнего времени 90% всех смартфонов Xiaomi работали на старой прошивке, которая пестрит багами и разнообразными ошибками? Поскольку даже сегодня большая часть мобильных телефонов китайского производителя не получила новую прошивку, то мы продолжаем подсчитывать тех, кто может похвастать обновлением. В данном случае нас не интересуют европейские и китайские версии. Если вы взяли свой телефон на AliExpress, то вам нужно ловить глобальную версию MIUI 12.5. Если вы умудрились стать владельцем аппарата, предназначенного для Индии, то только индийская многоязычная, в которой должен быть русский язык.
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Ну а тем, кто купил свой смартфон официально в магазинах РФ, нужна исключительно русская версия. Как оказалось, на данный момент всего 31 аппарат получил такую прошивку. Поскольку многие наши читатели не заглядывают в настройки своего телефона, самое время их сподвигнуть к этому. Итак, через абзац находится список. Если вы увидите там свой гаджет, переходите в меню настроек, а после «О телефоне». Там есть пункт «Версия MIUI», где и можно проверить и загрузить обновления. В случае если обновление не прилетает, попробуйте изучить проблему на форумах. Скорее всего дело в том, что у вас стоит неподходящая версия прошивки, либо просто MIUI 12 с багами. На каждом телефоне это решается разными путями, но суть в том, что решение всегда есть.
Стоит учитывать, что некоторые аппараты (например, Redmi Note 10 и Redmi Note 9S) начали получать прошивку несколько дней назад. Это значит, что к вам просто не дошла очередь. Не забывайте о существовании обновлений. Они поддерживают телефон в актуальном состоянии. Мало того, благодаря прошивкам вы получаете своевременную защиту от различных вредоносных программ, которые были обнаружены на момент выхода обновления. Если вы игнорируете выход новой прошивки, то безопасность сильно страдает, ведь только после большого обновления вы продолжите получать небольшие ежемесячные и ежеквартальные патчи с небольшими фиксами и системными исправлениями.
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 11
- Redmi Note 9S
- Poco X3 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Poco X3 NFC
- Mi Note 10
- Mi CC9
- Mi 9
- Redmi K30 Pro
- Mi 9 SE
- Redmi Note 9
- Mi 11X
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi 8A
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9T
- Poco X3
- Redmi 10X 4G
- Poco F2 Pro
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- Mi Note 10 Pro
- Poco F3
- Redmi Note 8
- Redmi K20 Pro
- Mi 9T Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi 9
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 10
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