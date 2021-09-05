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Геймер в прямом эфире со сцены шоу Beat the Star потребовал выпустить GTA VI

Через несколько секунд фаната вывели со сцены, а ведущие под аплодисменты продолжили шоу
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Grand Theft Auto V появилась в далёком 2013 году и стала эксклюзивом для приставок PlayStation 3 и Xbox 360. Уже через год она была портирована на консоли следующего поколения и только в 2015 года заглянула на огонёк на персональные компьютеры. В 2022 году всех фанатов ждёт большое обновление. Возможно, года три назад мы бы предположили, что это будет продолжение серии, вот только очередное поколение игровых приставок получит улучшенную GTA V. Ситуация вызывает вопросы и откровенное удивление у обычных геймеров, но на самом деле всё очень просто, ведь версия GTA Online приносит разработчикам огромные деньги, которые в разы превышают прибыль большинства крупных проектов, выпущенных на рынок в 2021 году. В этих условиях боссы Rockstar Games задаются простым, но очень логичным вопросом: «Зачем делать новую игру, если старая приносит такую кучу денег?».

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Поскольку достоверных данных о GTA VI нет, у многих фанатов уже сдают нервы. Недавно во время записи игрового шоу «Beat the Star» случился необычный казус. В какой-то момент на сцену выбежал зритель и потребовал сказать ему, где вообще долгожданная GTA VI. Почему она так задерживается, ведь с момента анонса существующей версии уже прошло целых 8 лет. Стоит отметить, что шоу ведут мужчина и женщина. Первый –  старый геймер с гигантским стажем, а вторая – знойная немка в красном с пышными формами. Судя по всему, продюсеры «Beat the Star» уверены, что последнее должно заинтересовать геймеров, которые непременно будут смотреть шоу по телевизору.

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Неясно, насколько рейтинговым является шоу, но в зале зрителей достаточно. Одним словом, дама в красном растерялась и даже испугалась появления странного гостя на сцене, в то время как мужчина (Элтон) только развёл руками, пояснив, что он правда не знает, когда же выйдет GTA VI и посоветовал обратиться к разработчикам. Очевидно, зритель хотел привлечь внимание к этой проблеме, попросив Элтона спросить на камеру о том, где GTA VI. Вот только ведущий оказался тёртым калачом. Он заявил, что его не очень интересует эта проблема, поскольку он даже не прошёл GTA V. Через несколько секунд фаната вывели со сцены, а ведущие под аплодисменты продолжили шоу.

Сегодня существует такое огромное количество слухов по GTA VI, что мы в данном материале воздержимся от попытки их перечислить. Отметим, что пока официально нет никаких подтверждений, что следующая игра серии вообще разрабатывается. Кстати, сообщается, что «Beat the Star» идёт в прямо эфире, поэтому монтаж и склейка никак не возможны, а эпизод сразу же попал в прессу.

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