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Radeon RX 6600 ХТ стала самым большим сюрпризом второй половины лета. Видеокарта предложила отличную производительность, обходя в играх GeForce RTX 3060. Что любопытно, она стоит дешевле, как в российских, так и в зарубежных магазинах. Возможно, всё дело в невысокой эффективности в добыче Эфира, ведь в данном случае нам предлагают 128-битную шину. Известно, что уже в октябре в продажу должна поступить версия Radeon RX 6600, ориентировочная цена которой заявлена на отметке 299 долларов. Поскольку это всего лишь слухи, точных данных на этот счёт не поступало, а вот некоторые магазины уже поторопились, указав стоимость нескольких моделей Radeon RX 6600.

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Подобные утечки поступают с завидной регулярностью, ведь это отличный способ для магазина привлечь к себе дополнительное внимание потенциальных покупателей. На этот раз нервы не выдержали у австралийского ритейлера. Цена стартует с 805 австралийских долларов (600 долларов США) за модель производства Gigabyte. Доступна более прокачанная от того же производителя за 910 австралийских долларов (678 долларов США), а также ещё одна за 936 австралийских долларов (698 доллара США). Поскольку мы не видели даже официального анонса, а также не знаем рекомендованную цену, обсуждать предложения австралийских торговых сетей мы не будем. Стоит учитывать, что в текущих условиях стартовые 600 долларов могут показаться настоящим подарком судьбы. Дело в том, что по некоторым данным новинка окажется равна по производительности GeForce RTX 3060. Поскольку последняя стоит около 1000 долларов, получить аналогичную скорость в играх за 600 долларов бесценно.

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Несмотря на то, что предварительные цены вызывают много вопросов, у них есть и позитивная сторона. Дело в том, что магазины подтвердили многочисленные утечки. Так, мы теперь точно знаем, что Radeon RX 6600 получит 8 Гб памяти, работающей на 128-битной шине с 32 Мб скоростного Infinity Cache. Сама память будет стандарта GDDR6 с тактовой частотой 16 ГГц. А вот майнеры не обрадуются, ведь всё это обеспечит скромные 27 MH/s в Эфире. Подобный расклад даёт надежду на то, что новинка окажется в руках геймеров. Хорошо бы увидеть цену не выше 450 долларов, но в условиях криптовалютного бума и дефицита полупроводников – это несбыточная мечта.

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Выше можно изучить утечку дизайна самой видеокарты. Radeon RX 6600 производства Gigabyte визуально ничем не отличается от старшей модели, что даёт нам те же 3 эффективных кулера и знакомую систему питания.