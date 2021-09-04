Павел Дуров обвинил Apple и Google в захвате контроля над цифровым миром
В последнее время создатель социальной сети ВКонтакте всё меньше мелькает в прессе. Судя по всему, ему надоели скандалы и бесполезные попытки доказать свою позицию. Он всё реже парирует обвинения в договорённостях с правительством США относительно ключей доступа в Telegram, а российские чиновники внезапно забыли о необходимости блокировки мессенджера. Мало того, можно заметить, как на высшем уровне чиновники и сами используют Telegram для переписки. Скандал с попыткой вывести на рынок собственную криптовалюту стих, ведь провернуть сделку века с продажей виртуальных монет на миллиарды долларов Павлу не удалось. После этого он озлобился на систему, постоянно критикуя сложившийся строй. Возможно, Дуров в чём-то и прав, но несколько дней назад он выдал действительно большую и пафосную тираду.
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Ознакомиться с ней можно здесь, мы же кратко передадим содержание. Прежде всего Павел Дуров недоволен сложившейся системой, где корпорации Apple и Google фактически управляют миром. Они открывают нам доступ только к той информации, которая выгодна им, осуществляя масштабную цензуру на миллиардах смартфонах по всей планете. Это искажает картину мира, приводя к ложным выводам о политике и даже истории, когда подросткам преподносится иная трактовка тех или иных событий. Павел констатирует, что сегодня люди продолжают терять свободы с каждым днём, а сравнивать эти показатели с тем, что было 20 лет назад глупо, ведь из каждого ящика за нами следят.
Корпорации приучили нас оплачивать покупки с помощью банковских карточек, вот только монополисты Visa и Mastercard могут в любой момент исключить из списка магазин, торговую сеть или любой товар. Это делает продавцов и покупателей зависимы от людей, которые сами дали себе право решать за всё человечество. Ну а массовый пользователь слишком занят чтобы всё это заметить. Его атакуют некачественные развлечения, сериалы, игры и многое другое, что просто не позволяет взглянуть на мир трезвым взглядом. Павел Дуров не даёт предсказаний и не призывает к революции, но полагает, что нам нужны перемены.
Неясно, что он имеет в виду. Если контролировать всё это начнут государства, то будет ещё хуже. А вообще мы не можем не согласиться с мнением Павла, но стоит констатировать, что контроль будет только усиливаться, а человечество терять свободы с каждым годом. К счастью, большинству не нужны никакие свободы, пока доступна месячная подписка на сотни тысяч часов контента за 10 долларов.
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