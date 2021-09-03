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Цифровая революция уже наступает нам на пятки. Похоже, мир не просто сошёл с ума, но и уже находится в точке невозврата. Люди покупают виртуальные кроссовки по цене десятков пар самых дорогих и качественных сникерсов, а примерить их после этого можно только направив смартфон на свои ноги. Удивительно, но примитивная картинка вызывает ажиотаж, а покупатели готовы платить сотни тысяч долларов, чтобы получить её во владение. Мало того, в реальности этой картинки вообще нет, просто набор ноликов и единиц в правильной последовательности. Особый интерес в фанатов криптовалют вызывают NFT-токены. Некоторые даже умудряются разбогатеть на этом фоне, но большинство пока только вкладывает деньги, надеясь на то, что когда-то купленный ими лот выстрелит.

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Ну а некоторые просто используют упавшую на них возможность. Вы знали, что оригинальная фотография собаки породы Сибу-ину, которая красуется на криптовалюте Догикоин, принадлежит девушке по имени Ацуко Сато. Что бы там ни было, но это именно так. Какое-то время Ацуко смотрела на бесплатное использование её пса спокойно, а недавно решила как следует на этом подзаработать. Летом она выпустила NFT-токен самой известной фотографии своей собаки, после чего продала её с аукциона компании PleasrDAO за 5.5 миллионов долларов (1696 монет Эфира по курсу на момент продажи). На этом можно было бы девушку поздравить, ведь с чьей-то лёгкой руки она внезапно стала богатой и знаменитой. Вот только, как оказалось, всё только начинается.

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Предприимчивые дельцы решили, что пять с половиной миллионов – это слишком мало за такую ценность, превратив фотографию в настоящий Клондайк. Так, они разбили токен на 17 миллиардов частей, предлагая каждому в интернете купить частичку Догикоина. 2 сентября состоялся аукцион, в рамках которого была продана первая часть, составляющая 20% от всех 17 миллиардов частей. Неизвестный покупатель купил 3.4 миллиарда токенов за 47.4 миллионов долларов. Ещё 25% будут выделены для поощрения участников сообщества Doge, а оставшиеся со временем снова попадут на аукцион.

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Представители PleasrDAO уверяют, что все 17 миллиардов частей на данный момент оцениваются в 543 миллиона долларов. Неясно, как они считали, ведь путём умножения 47.4 миллионов на 5 (20%) мы получаем немного иную сумму (237 миллионов). Очевидно, что даже это просто невероятная сумма, упавшая на ребят просто с неба, а ведь у них в руках осталось 55% токена, которые частями кто-то купит ещё дороже, чем первые 20%.