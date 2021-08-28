Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработчики Ethereum просят не совершать важных транзакций в Эфире и заблокировали часть майнеров

Ситуация под контролем, а проблема оказалась серьёзнее, чем казалось
[ ] для раздела Блоги
5
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня мы сообщали вам о критической ошибке в сети Ethereum. Первоначально разработчики сообщили, что смогли взять ситуацию под контроль, но уже сейчас ясно, что это не так. Давайте кратко: есть старая версия клиента Geth v1.10.7, в которой ранее были найдены критические ошибки, вызванные внедрением хардфорка London. 24 августа разработчики публично заявили об уязвимости и выпустили обновление, попросив всех пользователей клиента не мешкать с его загрузкой. Как обычно, в таких ситуациях информация до людей доходит туго, а многие и вовсе проигнорировали проблему. По факту, на момент совершения атаки со стороны неизвестного хакера, 73% всех пользователей клиента работали на старой версии. Поскольку многие ведут добычу через пулы, то число оказалось немного меньше, но в любом случае 54% всех нодов майнили Эфир на старом клиенте с огромной дырой. 

реклама

Информация верна на момент написания материала, а значит уже к вечеру субботы всё может измениться, ведь о дыре узнают многие майнеры. На самом деле проблема затрагивает не только майнеров, ведь абсолютно все, у кого на кошельках лежат монеты, могут быть под угрозой. Пока неясно, под угрозой чего вообще они находятся, ведь разработчики заявили, что больше никаких комментариев относительно тех или иных уязвимостей они делать не будут. Было также объявлено, что эксплуатация бага совершалась с одного конкретного IP, но технических подробностей на этот счёт нет. 

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Усилиями разработчиков удалось своевременно приостановить распространение проблемы, но сделать это удалось путём блокировки старых клиентов. Это значит, что сегодня (в ближайшее время) всем заинтересованным лицам необходимо обновиться. Даже тем, у кого стоит новый клиент, рекомендуют не совершать больших транзакций. Почему – неясно, ну а сеть продолжает добывать Эфир. Эксперты отмечают, что несколько узлов отделились от основной сети Ethereum. Отмечается, что это не нанесёт серьёзного ущерба, но ведь нам говорили, что криптовлаюты вообще взломать нельзя. А может можно? Ведь, как оказалось, главное подойти с правильной стороны, ведь огромная дыра находится на стороне ленивых пользователей, многие из которых месяцами не обновляют клиент. 

Всё это оказало влияние не цену криптовалюты. На момент написания материала Эфир подбирается к 3300 долларам, что вызвано нервозностью рынка.
 
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
6
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
32
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
36
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
16
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
2
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
19

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 32
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 36
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla Model S Plaid при попытке обновить рекорд Нюрбургринга разбилась на вираже
36
Последствия хардфорка London – за 20 дней майнеры потеряли Эфира на 317 миллионов долларов
35
Steam-версия Battlefield V стала временно бесплатной
+
AMD может выпустить самую мощную видеокарту для майнеров на рынке, аналогичную Radeon RX 6800 ХТ
12
Cardano стала третьей по капитализации криптовалютой после Биткоина и Эфира с объемом в 81мрлд $
9
Буст fps и улучшение качества в играх с помощью AMD FSR теперь можно добавить на любой компьютер
36
Аналитики говорят о скором росте криптовалюты XRP в разы и даже на порядок
4
Windows 11 теряет функции панели задач — это осознанное решение разработчиков
40
Western Digital: мы намеренно снижали скорость SSD-накопителей, но обещаем так больше не делать
28
RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
88
Microsoft разрешила установку Windows 11 на старые ПК
21
Intel рассказала о распределении задач между разнородными ядрами в процессорах Alder Lake
75
Персонаж Overwatch стал жертвой скандала в Blizzard и будет полностью переименован
4
Bitmain заявила, что TSMC подняла расценки на 20% для всех
30
Ютуб канал с миллионом подписчиков предсказал стремительный взлет 5 криптовалют
7
CD Projekt RED вновь сломала Cyberpunk 2077: на этот раз с помощью патча 1.3
7
Биткоин продолжает дешеветь, но аналитики РБК ожидают роста свыше $50 000
12
Samsung без уведомления сменила начинку в SSD 970 EVO Plus
14
Российские дроны-камикадзе пройдут государственные испытания в конце текущего года
406
Intel Core i5-12600K превзойдет AMD Ryzen 7 5800X, но будет дешевле
31

Популярные статьи

Оцениваем Battlefield V. Снова Вторая мировая
13
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Действительно ли TikTok шпионит за вами
20
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
13:30
днс и ситилинку
Следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет выпускаться по 5-нм технологии
Дмитрий
13:29
Следующее поколение нвидия будут спокойно обменивать на автомобиль
Следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет выпускаться по 5-нм технологии
Leff
13:29
Дружок, а войска не стягивают к границе для обороны, если ожидают из-за этой самой границы нападения? Никакого "случайненько" , конечно - предполагали, что немцы рано или поздно ударят.
Оцениваем Battlefield V. Снова Вторая мировая
Дмитрий
13:28
до выхода нормальной 11 думаю еще год. не меньше. сам поставил сразу бетку тестирую. с дровами вечные проблемы.
Microsoft разрешила установку Windows 11 на старые ПК
Дмитрий
13:27
опять для десятки обнову долбанут которая насильно будет 11 ставить даже если твой комп пень 4
Microsoft разрешила установку Windows 11 на старые ПК
Slow Mo
13:20
CD Projekt RED вновь сломала Cyberpunk 2077: на этот раз с помощью патча 1.3
tak1973
13:20
У Asus Prime H410M-R 1620, с настройками в Auto, Tau в 1сек.
Intel рассекретила значения PL1, PL2 и Tau для настольных процессоров 10-го поколения — лимиты ощутимо повышены
Sergei Svinobaklan
13:20
Рановато еще передавать управление перевозками автоскайнету) А то выйдет из - под контроля и все человечество передавит))))))
Наезд на пешехода вынудил Toyota прекратить эксплуатацию автоматических такси в Токио
KAA
13:19
Вроде больше всего проблем было с 20Гб на 7200 оборотов.
Western Digital: мы намеренно снижали скорость SSD-накопителей, но обещаем так больше не делать
Владимир
13:19
Зелот ты про 51% чтоль неслышал, рассуждения в конце странные ))) про взломать нельзя.
Разработчики Ethereum просят не совершать важных транзакций в Эфире и заблокировали часть майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем