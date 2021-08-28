Разработчики Ethereum просят не совершать важных транзакций в Эфире и заблокировали часть майнеров
Сегодня мы сообщали вам о критической ошибке в сети Ethereum. Первоначально разработчики сообщили, что смогли взять ситуацию под контроль, но уже сейчас ясно, что это не так. Давайте кратко: есть старая версия клиента Geth v1.10.7, в которой ранее были найдены критические ошибки, вызванные внедрением хардфорка London. 24 августа разработчики публично заявили об уязвимости и выпустили обновление, попросив всех пользователей клиента не мешкать с его загрузкой. Как обычно, в таких ситуациях информация до людей доходит туго, а многие и вовсе проигнорировали проблему. По факту, на момент совершения атаки со стороны неизвестного хакера, 73% всех пользователей клиента работали на старой версии. Поскольку многие ведут добычу через пулы, то число оказалось немного меньше, но в любом случае 54% всех нодов майнили Эфир на старом клиенте с огромной дырой.
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Информация верна на момент написания материала, а значит уже к вечеру субботы всё может измениться, ведь о дыре узнают многие майнеры. На самом деле проблема затрагивает не только майнеров, ведь абсолютно все, у кого на кошельках лежат монеты, могут быть под угрозой. Пока неясно, под угрозой чего вообще они находятся, ведь разработчики заявили, что больше никаких комментариев относительно тех или иных уязвимостей они делать не будут. Было также объявлено, что эксплуатация бага совершалась с одного конкретного IP, но технических подробностей на этот счёт нет.
Усилиями разработчиков удалось своевременно приостановить распространение проблемы, но сделать это удалось путём блокировки старых клиентов. Это значит, что сегодня (в ближайшее время) всем заинтересованным лицам необходимо обновиться. Даже тем, у кого стоит новый клиент, рекомендуют не совершать больших транзакций. Почему – неясно, ну а сеть продолжает добывать Эфир. Эксперты отмечают, что несколько узлов отделились от основной сети Ethereum. Отмечается, что это не нанесёт серьёзного ущерба, но ведь нам говорили, что криптовлаюты вообще взломать нельзя. А может можно? Ведь, как оказалось, главное подойти с правильной стороны, ведь огромная дыра находится на стороне ленивых пользователей, многие из которых месяцами не обновляют клиент.Всё это оказало влияние не цену криптовалюты. На момент написания материала Эфир подбирается к 3300 долларам, что вызвано нервозностью рынка.
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