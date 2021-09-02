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Абсолютное большинство стран не определилось с тем, как вообще быть с проблемой криптовалют. В 2017 году некоторые уже поднимали этот вопрос, но после того, как Биткоин рухнул, а весь рынок не сжался до минимума, проблема решилась сама собой. Судя по тому, как активно вкладываются в цифровые активы многие крупные компании, на этот раз всё иначе. На самом деле дать долговременный прогноз довольно сложно, ведь есть целый спектр факторов, предугадать который не могут даже самые известные аналитики. Если Биткоин и вызывает опасения, то многие эксперты сходится в том, что Эфир ждёт светлое будущее. Пока аналитики спорят, у нас есть и более насущные проблемы, к ним и перейдём.

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Итак, если вы тайно владеете парочкой Биткоинов или имеете другие вложения в криптовалюте, то сегодня самое время начать волноваться. Дело в том, что Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о налогообложении криптовалют в самое ближайшее время. Если более конкретно, то это случится уже осенью, а сейчас идёт активная подготовка к масштабному наступлению на фермеров и держателей цифровых активов. По словам Павла Крашенинникова, являющегося главой Госдумы по строительству и законодательству, правительство настроено серьёзно. Это значит, что нужно найти компромиссное решение, которое устроит всех.

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Павел предлагает рассматривать криптовалюты в качестве объектов финансовой собственности, приравняв их к банковским счетам. К примеру, он говорит о том, что нужно призанять за гражданами право передачи криптовалюты по наследству. Возможно, чиновники не совсем понимают ситуацию, ведь во многих случаях ключ от кошелька не знает никто кроме владельца. Вообще чиновники далеко не всегда осознают масштаб проблемы. Очевидно, что они и не должны всё знать, ведь для этого у них есть советники, в том числе и эксперты, способные объяснить те или иные аспекты цифрового рынка.

В любом случае уже вскоре в РФ криптовалюты выйдут из тени. Их попробуют легализовать, а всех тех, кто откажется, накажут. Честных граждан обложат налогом, но зато появится реальная возможность оплачивать те или иные товары и услуги с помощью цифровых активов. Как всё будет на самом деле, неясно, но спрятаться от налогов станет сложнее. Многим держателям Биткоина придётся несладко, но всё будет зависеть от того, насколько агрессивными будут налоги. Главное в этом вопросе – не перегнуть палку.