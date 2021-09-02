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Часто до нас доходят новости о том, что где-то в далёком Китае покупателем подсовывают вместо оригинальных товаров подделки. Можно подумать, что китайцев слишком много, поэтому они просто не заметят, как вместо смартфона за 1000 долларов им дадут упаковку с яблочным соком. Кстати, это вполне реальная история. Девушка купила iPhone 12 Pro Max, заказав его через доставку курьером. После распаковки там не обнаружилось никакого телефона, зато появилась возможность выпить на завтрак яблочный йогурт. Вообще всё это кажется комичным до тех пор, пока вы сами не попадёте в подобную историю, не говоря о том, что в Европе столь странные попытки заработать выглядят как гости из далёкого прошлого.

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В конце августа житель Киева решил купить себе новенький смартфон производства компании Apple. Точное название не указывается, поэтому мы можем только гадать о предполагаемой цене, но зная политику яблочной компании, нет сомнений, что сумма была увесистой. 31 числа заказ пришёл на отделение Новой почты (крупный оператор доставки по стране) в самом центре Киева (ул. Московская, Печерский район). Посылка пришла в заводской упаковке. На коробке обнаружились все необходимые печати, свидетельствующими о том, что внутри будущего владельца ждёт новенький iPhone. Обычно оплата наложным платежом предполагает возможность посмотреть товар до внесения денег, но на этот раз работники сервиса доставки отказали в таком праве. Они заявили, что отправитель запретил это делать. Якобы, если нарушить целостность упаковки, после этого товар уже не будет считаться новым, а значит в случае возврата продавец получит потерявший товарный вид аппарат.

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Получив столь странное пояснение, парень оплатил стоимость смартфона, но пожелал пройти в специально отведённое для этого место в отделении и распаковать товар под камерой. Каково же было его удивление, когда внутри обнаружился красивый красный кирпич. Он был вырезан до размера, примерно соответствующего весу телефона, но, увы, не умел звонить. Возможно, продавец является одним из тех, кто не считает iPhone смартфоном, но в таком случае почему внутри не лежал Samsung Galaxy S21?

Как обычно, вопросов больше, чем ответов. Парень вызвал полицию, что позволило ему вернуть деньги (возможно, не сразу, если он оплатил картой). По следам происшествия заведено уголовное дело, ну а мы отметим, что неудавшемуся владельцу смартфона яблочной компании повезло. Украинские продавцы неохотно идут на контакт. Вернуть товар крайне сложно, даже если у вас обнаружилась поломка через 14 дней после покупки. Очевидно, что кирпич на смартфон за 1000 долларов никто бы не стал менять. Присматривайте товары в отделении, даже если у вас нет времени.