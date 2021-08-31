Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Большая часть криптовалют представляет собой обычные клоны уже существующих ране токенов. Именно поэтому эксперты называют их цифровым мусором, поскольку они не несут ничего полезного для сообщества. Наивно надеяться, что там есть какие-то прорывные технологии, поскольку большинство создателей криптовалют представляют собой обычных мошенников. Они просто берут то, что плохо лежит и путём переименования делают очередной клон клона. К примеру, Dogecoin – это обычный клон Luckycoin. Удивительно, но Luckycoin – это клон Litecoin, ну а тот ещё один клон Биткоина. Что же, пришло время клонировать Dogecoin.

реклама

Группа неизвестных решила пойти ва-банк. Они выпустили аналог Dogecoin под именем Wifedoge. Если не вдаваться в родственные связи, то перед нами жена Догикоина, которая обещает быть очень доброй. Создатели не только смогли привлечь внимание, но и сделать так, что народ в буквальном смысле повалил скупать Wifedoge. Жена Догикоина расходится как горячие пирожки, ведь её цена действительно низкая. Разработчики уверяют, что вскоре 1 Wifedoge будет равен 1 Dogecoin.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti около 150 тр в Регарде RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

За прошедшие сутки криптовалюта выросла на 915%, а после немного подешевела и на момент написания материала торгуется в плюсе на 556%. Пользователи активно скупают собак женского пола, благодаря чему объёмы торгов увеличились в 1900 раз, доходя до 1.9 миллиона долларов. Поскольку все монеты принадлежат их создателям, то и все деньги достались исключительно им. Аналитики пока не определились, стоит ли покупать жену Догикоина, но мы рекомендуем воздержаться от подобных шагов, ведь пока новую криптовалюту не благословил Илон Маск, она висит на волоске и может рухнуть, а деньги исчезнуть вместе со своими создателями.

реклама

На официальном сайте отмечается, что 5% всех монет навсегда зарезервированы за Илоном Маском. В данном случае неважно, как на это отреагирует сам Илон Маск, ведь нужный эффект достигнут: о криптовалюте говорят, пишут и покупают. Разработчики уверяют, что сделали благотворительный кошелёк, деньги с которого идут на благие цели. Большая часть денег заблокирована, а для миллиардов монет действует механизм сжигания, что должно положительно сказаться на привлекательности и заинтересовать инвесторов. Рассуждать о судьбе столь сомнительно актива мы не будем, но это не изменит того факта, что мошенники нашли отличный способ изъятия денег у народа. Удивительно, но он не входит в 400 сравнительно честных способов, которые использовал ныне покойный Остап Ибрагимович.