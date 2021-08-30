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Август стал весьма противоречивым месяцем для майнеров, занимающихся добычей Эфира на видеокартах. Казалось бы, подорожание криптовалюты должно было привести к повышению доходов чуть ли не в 2 раза. На самом же деле хардфорк London (EIP-1559) сделал фермеров ещё беднее, чем они были до этого. Возможно, ситуация была бы не такая сложная, но к делу подключились китайские шахтёры. За июни и июль они успели перевезти свои видеокарты в США и Казахстан. В результате мы сегодня имеем рекордный хешрейт, 653.587 Thash/s, мало того, показатели постоянно растут, что свидетельствует о вводе в производство всё новых мощностей. Что же, самое время подсчитать, насколько всё плохо, ведь многие наши читатели прямо сейчас думают о том, чтобы купить парочку видеокарт.

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А начнём мы с GeForce RTX 3080. Специально для тех, кто любит выжимать из своего компьютера все соки, есть модель производства GIGABYTE. Это настоящий зверь, требующий 3 разъёма на 8 пин для подключения и невероятные 850 Вт для стабильной работы. Заводской разгон до 1905 МГц позволяет не переживать о перегреве, ведь здесь стоят только самый дорогие и качественные комплектующие, а плата выдерживает любые удары судьбы. Всё это стоит 196 000 рублей, запоминаем. Итак, 8 видеокарт GeForce RTX 3080 приносят своему владельцу 56.11 доллара в сутки, а значит у вас будет 1683 доллара в месяц на ферму и всего 210 (15 400 рублей) долларов на одну единственную GeForce RTX 3080, если не хватило денег собрать нормальную ферму, как у уважаемых майнеров. Ясно, что с таким доходом отбивать 196 000 вам придётся 13 месяцев. Возможно, через год вы бы и смогли вернуть вложения, но ведь впереди Ethereum 2.0. В случае, если вас это не беспокоит, берите 8 GeForce RTX 3080 и в бой.

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GeForce RTX 3060 Ti копает монетки гораздо медленнее, но ведь она и стоит почти в 2 раза меньше. Мы рекомендуем остановиться на модели производства ASUS. Здесь в наличии заводской буст до 1890 МГц, а охлаждение справится с любыми самыми сложными нагрузками. При цене в 99 000 рублей, 8 таких карт добывают в сутки Эфира на жалкие 37 долларов. Легко подсчитать, что в месяц ферма сможет приносить своему хозяину 1110 долларов, а одна такая карточка только 139 вечнозелёных (10 200 рублей). Поскольку начальная цена GeForce RTX 3060 Ti ниже, чем у предыдущей модели, то и окупаемость оказалась выше. Получается, что отбить 99 000 вам удастся за 10 месяцев. Неплохо, но не идеально, ведь ещё в апреле подобная карта приносила столько, что могла окупить себя за пару месяцев.

Как видите, несмотря на рост курса Эфира, доходы майнеров падают, а впереди беспросветная тьма. Пожелаем фермерам терпения и надежды, ведь и то и другое им очень сильно понадобиться уже к началу следующего года