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В Японии процессоры Ryzen 5000 начали продавать в обычных торговых автоматах

Процессор можно купить как баночку содовой или солёных орешков
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Появление процессоров Ryzen 5000-й серии стало настоящим сюрпризом для рынка. Получается, что инженеры AMD умудрились увеличить абсолютно все показатели, не переходя на более тонкий технологический процесс. Сегодня Ryzen 9 5950Х занимает верхние места большинства тестов, а рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках ещё долго будут бросать вызов энтузиастам и оверклокерам по всему миру. К сожалению, ждать появления новой серии Ryzen 6000 на 5-нм техпроцессе в 2021 году не приходится, ведь Apple прочно оккупировала мощности TSMC и не собирается с них уходить вплоть до середины 2022 года. Это значит, что любителям высоких скоростей и бескомпромиссной производительности придётся либо набраться терпения, либо переходить на новое поколение Intel Alder Lake. Последние созданы по 10-нм техпроцессу и могут привести к целому ряду неприятных последствий для красной команды. 

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Совсем недавно был протестирован новый флагманский Core i9-12900K. Уже сегодня он быстрее Ryzen 9 5950Х, а ведь пока перед нами инженерный экземпляр. Особенно впечатляет разрыв в одноядерных тестах. Стоит также учитывать, что Intel всецело полагается на свои гигантские полупроводниковые мощности, в то время как AMD подбирает крохи со стола Apple. Также инсайдеры заявляют, что цены на новое поколение могут быть конкурентными, что приведёт к неминуемому снижению стоимости всей линейки Ryzen 5000. Будем надеяться, что так и будет, ведь мы уже устали от завышенных цен на красный камни, которые в прошлом годы не только поднялись на 50 долларов, но и ощутимо выросли для российских покупателей. 

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Ну а пока наши читатели раздумывают над тем, какой же процессор им купить в обозримом будущем, ребята из Японии сделали верный выбор. Так, сообщается об установке специальных автоматов, где продаются процессоры Ryzen 5000. Якобы, присутствует вся линейка, а покупатели могут свободно заплатить и выбрать понравившийся им товар. Цены не указываются, но сравнивать их с российскими бесполезно. Известно, что в Стране Восходящего Солнца все товары стоят чрезвычайно дорого, а разницу покрывают большие зарплаты японцев. Рассмотреть автомат можно на изображении выше. 

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Кстати, японцы вообще любят автоматы. Многие туристы сообщают, что встречали в подобных устройствах всё: от средств личной гигиены, до дисков с компьютерными играми, свежей выпечкой и, конечно же, суши.

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