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Игровые консоли текущего поколения обладают огромной вычислительной мощью. Особенно впечатляет прямое сравнение между PlayStation четвёртого и пятого поколений: 1.84 терафлопс против 10 терафлопс. Ясно, что такой гигантский прыжок не обошёлся без дорогостоящего оборудования. Если попытаться перевести железо, установленное в приставку PlayStation 5, то даже на момент запуска, когда о проблеме майнеров никто не слышал, аналогичный по мощности системный блок мог стоить 1000 и более долларов. В то же время даже сегодня рекомендованная цена на данную консоль равна 500 долларам (в РФ, традиционно, с наценкой и равняется 50 000 рублей).

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Ясно, что, запихнув такое количество дорогостоящего оборудования внутрь компактной коробки, производитель просто не может получать доходы на старте. Microsoft может себе позволить небольшие потери, поскольку обладает чуть ли не безлимитным бюджетом. А вот Sony стремится исправить ситуацию. Ввиду этого ещё в начале производства сообщалось, что японская компания теряет с каждой проданной PlayStation 5 определённую сумму денег. Недавно в прессе появилась информация о том, что в Японии в продажу поступила новая партия приставок, похудевших на 300 грамм. Поскольку на тот момент выявить причину было сложно, инсайдеры предположили, что таким образом японская корпорация стремиться удешевить консоль. Недавно в руки блогеров попала новенькая PlayStation 5, что позволило разобраться в деталях.

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Посмотреть полное видео можно ниже. Там доступен весь процесс разборки, а автор заплатил 1000 долларов за покупку и пересылку приставки из Японии в США. Использовалась так называемая PlayStation 5 Digital Edition, которая не оснащается приводом для чтения дисков. В ходе замера температур выяснилось, что обновлённая версия греется на 5 градусов больше. Первоначально блогер не мог понять причину такого явления, но после извлечения кулера был просто шокирован. Дело в том, что инженеры Sony уменьшили весь вентилятора за счёт удаления медных и алюминиевых частей. Фактически, внутри лежит только половина кулера, что и приводит к перегреву.

Поскольку замеры не были длительными, есть все основания полагать, что реальный нагрев может быть ещё выше, особенно если температура помещения высокая и нет кондиционера. Блогер констатировал, что это крайне опасная тенденция. Особенно подобный подход не внушает доверия в связи с открывшейся возможностью установить дополнительный твердотельный накопитель. Ясно, что это ещё больше разогреет плату, а ведь она и без того греется.



