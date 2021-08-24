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Игровые приставки имеют длительный жизненный цикл. Многие владельцы консолей используют их десять лет, а значит даже после начала продаж нового поколения, геймеры остаются на старом. Одновременно с выходом на рынок PlayStation 5 появилась информация, согласно которой Sony теряет на каждой проданной приставке немного денег. Поскольку основные заработки обеспечивают игры, то японская корпорация готова идти на небольшие жертвы. Точных цифр никто вам не скажет, но похоже на то, что уже вскоре Sony если и не начнёт зарабатывать, то уж точно выйдет на безубыточность.

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Как сообщается, в продажу поступила новая версия PlayStation 5 Digital. Визуально она ничем не отличается от оригинала, а все ключевые улучшения кроются внутри. Так, она на 300 грамм легче. Поскольку новая модель поступила в продажу недавно, неясно, какие именно узлы подвиглись оптимизации. Известно, что продажи уже начались в Японии, а приставка поступает под номером модели CFI-11, тогда как оригинал называется CFI-1. Сообщается, что за счёт улучшений она будет проще для разборки, поскольку получила более удобные винты. Если для предыдущих требовалась уникальная отвёртка, то теперь подойдёт любое подручное средство. Известно, что уже вскоре в магазины поступит стандартная версия PlayStation 5, получившая оптимизированную конструкцию. Ранее она мелькала в сети под номером CFI-1115A.

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Точных сроков, когда обновлённые консоли поступят в продажу по всему миру нет, но есть все основания полагать, что со временем они вытеснят выпускавшиеся до недавнего времени модели. Так, несколько дней назад PlayStation 5 Digital появилась в Австралии, где продаётся под номером CFI-1102A. Это делает затруднительным идентификацию новинок. Обычно Sony прибегает к дополнительной маркировке, дополняя название. К примеру, в пошлом поколении вышла PlayStation 4 Slim. Она была на треть меньше оригинала и на 16% легче. Возможно, на этот раз маркетологи решили, что изменения не такие явные, поэтому пока обновлённая модель не получила собственного наименования.

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Выше можно изучить некоторые поддерживаемые твердотельные накопители, которые можно установить в PlayStation 5. Как видите, наиболее ёмкий вариант на 4 Тб стоит больше чем в 2 раза дороже, чем сама приставка. Ссылок на магазины мы не предоставляем. Если данные товары вам интересны, ищите их самостоятельно.