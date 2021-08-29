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Уже несколько лет пользователи Windows 10 не могут нарадоваться стабильности и качеству операционной системы. Нельзя отрицать, что баги и ошибки есть, ведь ОС стала в десятки раз больше и сотни раз сложнее, чем та же Windows ХР. Немало хорошего можно сказать и о безопасности, ведь немалая часть пользователей отказалась от антивирусов, а штатный Защитник отлично справляется со своими задачами. А вот следующая версия Windows 11 может преподнести нам массу сюрпризов, начиная от проблем с совместимостью и заканчивая отсутствием совместимых драйверов для компьютеров 4-летней давности. Особенно сложно будет тем, кто будет вынужден закупить целый парк из тысяч и десятков тысяч ПК, но суть материала не в этом.

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Недавно Microsoft выпустила очередную сборку Windows 11. Она мало чем визуально отличается от всех предыдущих, поэтому инсайдеры не сразу заметили нововведения. На самом деле урезания привычных функций, что стало полной неожиданностью для многих пользователей. В первую очередь пострадал календарь. Сегодня в нём можно просматривать и корректировать события. В новое ревизии Windows 11 этого делать нельзя. После того, как инсайдеры обратились к Microsoft за разъяснениями, выяснилось, что так и должно быть. Теперь если вам нужны события – качайте специальный виджет календаря, где получите доступ к привычной функции. Неясно, сколько пользователей настольных ПК использовали события, но для тех, кто работает на планшетах под Windows 11, это будет неприятный сюрприз.

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Следом за календарём в мусорку отправились секунды. Нажмите на время в правом нижнем углу. Появится точное время, указанное в часах, минутах и секундах. В новой ревизии Windows 11 только часы и минуты. Кто-то решил, что секунды вам не нужны. Возможно, для большинства и не нужны, но зачем убирать то, что работало десятилетиями? Инсайдеры отмечают, что часы были переработаны тщательно, а секунды вырезаны в реестре, поэтому вернуть их уже не получится. Только ставить дополнительную утилиту.

Привыкли к контекстному меню Windows 10 на панели задач? Придётся отвыкать, ведь в новой версии ОС его нет. Пропала и функция перетаскивания файлов на панель задач для запуска в той или иной программе, которая там размещена. Кому пришло в голову всё это убрать, и кому вообще всё это мешало? Эти вопросы мы ещё долго будет задавать Microsoft. Судя по всему, есть отдел, в котором у ребят много свободного времени, вот они удаляют и возвращают одни и те же функции. А что, тоже ведь работа.