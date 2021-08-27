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Китайская майнерская компания планирует продать 500 000 Radeon RX 470 на 2.8 миллиарда рублей

Такое количество видеокарт может даже снизить цену на отдельно взятом рынке
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Наши читатели уже знают, что сегодня майнинг в Китае не просто запрещён, но и активно преследуется. Правительство планирует изжить это явление на государственном уровне, что позволит мягко перейти к цифровому Юаню в самое ближайшее время. В июне казалось, что действия китайского регулятора вернут цены на видеокарты к рекомендованным, но со временем майнеры взяли своё, а цены на графические чипы поползли вверх даже в Поднебесной. На этом фоне особой популярностью пользуются старые модели, который можно купить значительно дешевле того, что доступно в магазинах. Пожалуй, больше всех и геймеров и фермеров интересуют Radeon RX 470/480/570/580. Поскольку все четыре модели обеспечивают отличный хешрейт, это делает их лёгкой добычей в глазах майнеров, у которых явно больше денег, чем у обычных геймеров. Вполне возможно, вскоре на китайский (или другой) рынок хлынет большая партия видеокарт.

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Так, в 2018 году крупный хостинг провайдер Chuangshiji Technology Limited незаконным путём конфисковал у майнерской компании Genesis Mining огромную партию видеокарт. Предлогом стала неуплата за услуги, но фермеры уверяли, что это был обычный отъём с молчаливого одобрения полиции. Шли годы, майнеры наняли лучших адвокатов и теперь выиграли дело. Решение окончательно и не подлежит оспаривания, а значит теперь провайдеру придётся вернуть всё законному владельцу. На пыльных складах Chuangshiji Technology Limited лежат 485 681 Radeon RX 470. Все модели оснащены 8 Гб видеопамяти, а майнеры ранее называли себя крупнейшим в Китае фермерским хозяйством.

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Кроме видеокарт владельцам вернулись 60 580 майнерских установок Antminer s9 производства Bitmain, служащих для добычи Биткоинов. На момент конфискации это была довольно мощная система, которая актуальная даже сегодня. Что любопытно, журналисты так и не смогли узнать у руководства Genesis Mining, что они собираются делать с таким количество видеокарт. Поскольку майнинг в Китае запрещён, есть несколько решений. Так, можно продать всё это в Китае, что принесёт неплохой доход. Кроме того, можно вывезти ферму в США, где продолжить добывать с её помощью криптовалюту. В конце концов, можно просто продать видеокарты на любом рынке, где цены на них дороже, чем в Китае. Второй способ маловероятный, поскольку слишком дорогостоящий и может просто не окупиться.

Что бы не решили ребята из Genesis Mining, у них в руках настоящий клад. Дело в том, что одна Radeon RX 470 стоит около 300 (22 000 рублей) долларов даже в подержанном виде. Если умножить 485 681 на 300, а после прибавить ещё 60 580 Antminer s9 по 540 долларов (40 000 рублей), то можно выручить более 205 миллионов долларов или 2.8 миллиарда рублей. На самом деле цены на видеокарты в РФ выше, но мы не будем жадничать, ведь деньги всё равно уплывут майнерам. 

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