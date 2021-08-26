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AMD может выпустить самую мощную видеокарту для майнеров на рынке, аналогичную Radeon RX 6800 ХТ

Для геймеров видеокарт у АМД нет, но зато есть для майнеров
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За последние несколько месяцев NVIDIA сделала несколько попыток остановить майнеров. Ситуация такова, что никто не знает, на сколько лет к нам пришёл фарминг криптовалюты на видеокартах. Если это надолго, то производители могут просто забыть о нуждах геймеров, поскольку фермеры готовы платить больше, а главное: готовы купить всё, что ещё даже не успело выйти с завода. Многие согласны брать видеокарты вагонами без гарантии, пытаясь как можно быстрее заработать на криптобуме. Вот только не всё так просто, ведь криптовалюты могут рухнуть в любой момент, а Эфир и вовсе закрыть двери перед майнерами. Всё это только предположения, поэтому NVIDIA пытается держаться геймеров, ведь те уже два десятилетия остаются надёжными плательщиками. 

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С этой целью были создана блокировка на видеокартах серии GeForce RTX 3000 LHR. К сожалению, обе попытки провалились, ведь GeForce RTX 3060 сдалась ещё весной, а новую версию защиты хакеры разблокировали совсем недавно. Кроме блокировок и запретов, NVIDIA применяет метод пряника. Специально для шахтёров создана серия видеокарт без традиционного видеовыхода. Подобные карты должны стоить дешевле обычных игровых моделей, но точных данных на этот счёт нет. В любом случае даже когда NVIDIA активно мешала майнерам добывать Эфир на своих видеокартах, у фермеров оставались карточки AMD.

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Красные не планировали препятствовать майнерам, что привело к исчезновению с полок и без того немногочисленных видеокарт Radeon RX 6000-й серии. Относительно немногочисленности всё просто, ведь AMD необходимо обеспечить чипами десятки миллионов консолей нового поколения, не уступить рынок процессоров Intel и не забыть о серверном рынке. Получается, что геймеры получают совсем мало графических чипов. Что же, если для геймеров чипов нет, то для майнеров найдутся. По крайней мере об этом говорят последние инсайдерские утечки. 

Сообщается, что в руки неизвестного пользователя попала новая видеокарта для майнинга. Специализированная версия получила флагманский процессор Navi 21, аналогичный тому, что мы видели на Radeon RX 6800 ХТ. Судить о характеристиках данной модели по картинке невозможно, но эксперты заверяют, что она очень похожа на Radeon Pro W6800X, которая предназначается для компьютера Apple Mac Pro. Ясно, что количество памяти у майнеров будет не такое большое, но размер матрицы и число транзисторов останется неизменным. Поскольку NVIDIA предлагает майнерам менее производительные решения, новинка грозит стать самой скоростной видеокартой для добычи Эфира на рынке. Цена вопроса неизвестна, так же как неясно, когда подобная модель поступит на рынок. 

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