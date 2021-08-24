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Уже ни для кого не секрет, что Intel готовится нанести мощный удар по рынку игровой и профессиональной графики. Изначально, появления видеокарт ожидалось во второй половине текущего года, но официальные сроки указывают на начало 2022. Если судить по инсайдерским техническим характеристикам, то перед нами очень спорная модель Alchemist, которая получит 16 Гб видеопамяти с 256-битной шиной, но уступает GeForce RTX 3070 при прямом сравнении по ряду показателей (например, TFLOPs). На самом деле всё решит конечная стоимость, ведь сегодня цены на абсолютно все видеокарты как минимум в 2 раза превышают рекомендованные, а рост стоимости Эфира вызывает нервозность и уже привело к небывалому подорожанию графических чипов в РФ.

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Поскольку до выхода видеокарт Intel ещё более 6 месяцев, маркетологам нужно постараться постоянно держать прессу в тонусе. Это значит, что раз в неделю, а лучше чаще нам будут подбрасывать любопытные факты, раскрывать подробности работы архитектуры и поднимать многие другие темы. Вообще, эти ребята не зря едят свой хлеб с красной икрой, поэтому уже должны были заготовить подробную методичку, в которой всё это расписано в подробностях. Ну а мы сегодня изучим одну из первых официальных утечек.

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По словам представителей Intel, в первую очередь видеокарты ориентированы на геймеров. Поскольку среди последних немало энтузиастов, было принято решение добавить специальную функцию ручного разгона. Что любопытно, это будет доступно сразу в пользовательском интерфейсе на уровне драйверов, поэтому все инструменты для увеличения тактовой частоты видеопамяти и разгона процессора будут по умолчанию доступны абсолютно всем покупателям серии графических чипов Arc. Якобы, покупатели новых видеокарт смогут использовать своё оборудование на пределе, что должно значительно повысить эффективность системы. Удивительно, что нет даже намёка на то, что видеокарта Alchemist будет идеально работать в паре с процессорами Core i9 12-й серии, но этот недочёт маркетологи устранят незадолго до начала продаж.

Других подробностей на эту тему пока нет, при этом Intel не забыла упомянуть о появлении технологии суперсэмплинга XeSS. Она станет третьей силой, выступая прямым конкурентом NVIDIA DLSS и AMDFidelityFX Super Resolution. Неясно, как со всем этим разнообразием справляться разработчикам игр. Очевидно, что делать оптимизацию только под одну технологию проще, а когда таковых будет целых три, процесс создания может затянуться.