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В начале следующего года в продажу поступят новые видеокарты Intel ARC. Они получат графический процессор Xe-HPG Alchemist и станут прямыми конкурентами NVIDIA и AMD. О появлении подобных GPU было известно давно, но ни сроков ни точных характеристик представители Intel назвать были не готовы. Совсем недавно стали известны некоторые подробности, а сегодня на сайте Wccftech появились точные характеристики видеокарты Alchemist DG-512. По мнению экспертов, она может разместиться между GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700 XT.

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Получить больше технической информации можно в источнике. Там приведены данные по ядрам Xe-Core и многим другим показателям. А вот отдельные характеристики выглядят противоречиво. К примеру, Intel ARC получит самый совершенный 6-нм техпроцесс, а вот общая вычислительная производительность составит 16 TFLOPs против 21.7 TFLOPs у NVIDIA. 16 Гб видеопамяти стандарта GDDR6 основаны на 256-битной шине. В то же время на Radeon RX 6700 XT 192-битная шина и те же 16 Гб, а вот GeForce RTX 3070 предлагает 256-битную шину, но 8 Гб памяти. Особый интерес вызывают показатели количества тензорных ядер, хотя делать далекоидущие выводы в данном случае сложно.

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Дело в том, что здесь важна эффективность, а не количество. Поскольку мы уже убедились, что данный показатель на видеокартах AMD уступает таковому на NVIDIA, то предсказать реальную производительность графического чипа Intel в трассировке лучей крайне сложно. Если основываться на уже известных данных, то благодаря продвинутой технологии суперсэмплинга XeSS Intel может не только обойти существующие наработки AMD, но и превзойти NVIDIA DLSS. Нельзя сбрасывать со счетов, что инженеры Intel пришли на этот рынок последними. Они смогли проанализировать технологии конкурентов, выявив слабые и сильные места.

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Эксперты полагают, что рассматриваемая Alchemist DG-512 может удивить потенциальных покупателей, хотя всё будет зависеть от способности Intel поставить на рынок достаточное количество готовой продукции. Проблема в том, что Intel воспользовалась производственными мощностями TMSC, которая и без того загружена заказами. Неясно, сможет ли обеспечить тайваньский подрядчик растущие запросы игрового рынка, или анонс видеокарт Intel окажется бумажным, а после будет представлен в магазинах небольшими партиями.