Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Будет неверным заявлять, что авария с участием автопилота сильно повлияла на компанию Tesla, но тот факт, что у автопроизводителя появились проблемы, не вызывает сомнений. Несмотря на то, что расследование продолжается, предсказать результаты пока невозможно. Илон Маск заявляет, что в аварии виноват человек, который незадолго перед ДТП пересел на пассажирское сиденье. Группа сенаторов твердит, что за рулём никого не было, а машиной управлял автопилот. Это значит, что несмотря на сам факт нарушения со стороны водителя, именно ИИ виноват в случившемся.

реклама

Что любопытно, с тех пор Илон Маск не делал громких заявлений по поводу системы Full Self-Driving. Теперь он подходит к данной технологии более сдержанно, а информация носит общий характер. К примеру, вчера глава Tesla отметил, что команда инженеров работает над улучшением программного кода системы автопилотирования. Точных сроков выхода он не назвал, но заявил, что, по его мнению, данная версия не идеальна. Якобы, главная задача состояла в объединении модуля управления для шоссе и городских условий в единый программный комплекс. Это потребовало масштабного переобучения ИИ. Как следствие – это заняло больше времени, чем планировалось.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

К слову, о времени: громкое заявление о скором выходе Full Self-Driving Илон Маск сделал ещё в 2018 году, уверяя, что автомобили будут разъезжать по городам самостоятельно уже в 2019 году. Аналогичные заявления делались и в 2020, после чего стало ясно, что дела с разработкой обстоят не лучшим образом. В обозримом будущем всех тех, кто заплатил 10 000 за несуществующую систему автономного управления, ждёт версия Beta 9.2. Обычно, Илон Маск широко рекламирует те или иные функции. На этот раз он немногословен и кроме критики и самого факта не сказал ничего.

реклама

Напомним, не так давно стало известно о доработке ПО на штатных регистраторах. С недавних пор алгоритм способен определить момент, когда машина попала в ДТП, что позволяет ему делать автоматическую запись. Нельзя не отметить, что отсутствие подобной технологии ранее вызывало критику, ведь любой китайский прибор умеет это делать без продвинутого ПО, тогда как Илону Маску потребовалось время, чтобы интегрировать ключевую возможность в дорогостоящие автомобили.