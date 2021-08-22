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Подход Tesla к продаже автомобилей во многом напоминает то, как ведёт себя Apple. Проще говоря, единожды купив iPhone – ты становишься личным должником Тима Кука. Если брать аксессуары – то в 10 раз дороже аналогов для Android, если аккумулятор – то только в сертифицированном сервисном центре, где замена стоит в разы больше покупки аналогичного в интернете. Точно такая же ситуация и с ПО, ведь часто на Android игры либо дешевле, либо вообще бесплатные, в то время как владельцы смартфонов Apple платят за каждый чих. Судя по всему, Илон Маск решил перенести бизнес-модель Стива Джобса на рынок автомобилей. Здесь вам и удалённая блокировка в случае попытки самостоятельного ремонта, и возможность увеличения количества лошадок после оплаты нескольких тысяч долларов. Кроме того, Илон предлагает докупить за каких-то 10 000 долларов систему автопилотирования, которая на самом деле не умеет водить вашу машину. Гениально, но людям нравится, а значит – почему бы и нет?

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Может показаться, что автомобили Tesla представляют собой вершину технологической мысли. В этом плане показательной стала история, в которой автопилот привёл к аварии. Почитать об этом можно в нашем материале от 27 апреля. Если кратко, то водитель пересел на пассажирское сиденье, оставив управление автопилоту. Несмотря на очевидные факты дело заглохло, а доказать ничего не удалось. Как оказалось, проблема в штатном регистраторе. По какой-то странной причине он не заснял момент аварии. Уже потом выяснилось, что видеорегистраторы в автомобилях Tesla не сохраняют видео в самые ключевые моменты. Вообще неясно, что он в таком случае сохраняет, ведь самый дешёвый китайский аналог ведёт прямую запись на карту памяти.

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В любом случае с недавнего времени владельцы Tesla получили новую прошивку версии 2021.24.4. Её отличительной чертой стала активация в момент аварии. Кстати, видео будет сохраняться на карту памяти, поэтому при масштабных повреждениях никто не гарантирует, что оно не окажется потерянным. Всё это контрастирует с тем, что предлагают производители автомобилей бизнес-класса. Так, многие европейские бренды позволяют вести прямую трансляцию в облако, что исключает потерю ключевых фактов, позволяя доказать в суде те или иные факты. Представители Tesla отметили, что многие функции новой прошивки разработана китайской командой разработчиков и созданы на основе отзывов пользователей.

Есть мнение, что некоторые владельцы автомобилей Tesla намеренно отключают регистратор, поскольку не хотят, чтобы система видела, что они не управляют собственной машиной, отдавая вождение в руки ИИ.