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Криптовалюты растут уже несколько недель. Всё это время наблюдается настоящее ралли, в рамках которого Биткоин с 30 000 долларов подорожал до 50 000. Мало того, эксперты уверяют, что цифровое золото на этом не остановится, ведь Киты попытаются реализовать с большой выгодой купленные на миллионы долларов монеты. Ещё более оптимистичные прогнозы звучат в сторону Эфира. Аналитики полагают, что с отказом от традиционной добычи, актив займёт центральное место в качестве основы цифровой системы будущего. Может быть, так и случится, но пока нас интересуют более реальные перспективы, ведь даже после отказа от майнига Эфира, останутся альткоины.

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Сегодня мы изучим доходность нескольких популярных токенов. В качестве отправной точки примем текущую эффективность добычи Эфира на видеокарте GeForce RTX 3080. Как видите, на момент публикации данного материала 8 таких графических чипов генерировали в сутки доход в размере 51.81 доллара. В переводе на одну такую карту получаем, что в месяц фермер зарабатывает 194 доллара. Начнём с Ethereum Classic (ETC). Как видите, суточная добыче ферма равна 40.99 доллара, что значительно меньше того, что можно получить на Эфире. Это значит, что пока рассматривать данный актив в качестве альтернативы Эфиру пока не стоит.

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Следующая на очереди Ravencoin (RVN). Как видите, уже сегодня ферма из восьми видеокарт GeForce RTX 3080 выдаёт 52.27 доллара, что больше, чем даёт Эфир, а значит у нас не только новый рекордсмен, но и прекрасная альтернатива, которая в любой момент может принять тысячи майнеров. Поскольку большой приток фермеров сделает добычу не такой эффективной, вся надежда на подорожание актива, но предугадать всё это пока нереально. Завершим наш материал криптовалютой Conflux Network (CFX). Здесь у нас 53.66 доллара на ферму, а значит у майнеров есть не только альтернатива, но и прекрасный выбор.

Уже сегодня очевидно, что майнинг на видеокартах не умрёт после отказа Эфира от традиционного алгоритма Proof-of-work. Стоит понимать, что даже не самые эффективные альткоины могут вырасти в цене после перевода сети Эфира на Ethereum 2.0. Но куда интереснее то, что Эфир перестаёт быть самым выгодным токеном, добыча которого осуществляется на видеокартах. Всё это означает только одно: до тех пор, пока майнинг вообще будет актуален, а криптовалюты оставаться на текущих позициях, видеокарты не опустятся к рекомендованным ценам.