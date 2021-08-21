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Биткоин подбирается к $50 000 – Киты толкают криптовалюту вверх, а эксперты РБК ожидают рост Эфира

Что ждать от криптовалюты в ближайшие дни?
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Вся уникальность положения криптовалюты такова, что никто ничего не знает. К примеру, если завтра выяснится, что партнёры Apple используют рабский труд при добыче лития (а вы в этом сомневаетесь?), то репутация компании пострадает, а с ней упадут и акции. Особенно сильным будет эффект, если приложить несколько фотографий, а лучше видео. А вот с криптовалютами так нельзя. Иногда, достаточно комментария Илона Маска, чтобы Биткоин взлетел в цене, а в последнее время давление на Binance и сложности с принятием криптовалютного законодательства в США вообще ни на что не влияют. 

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Именно поэтому сегодня все прогнозы даются в качестве дополнительной информации, поскольку пока положение дел таково, что эксперты ждут от Биткоина роста, уверяя нас в бычьих настроениях инвесторов. Многие полагают, что сегодня основной предпосылкой для удержания стоимости на отметке выше 48 000 долларов могут быть Киты. Дело в том, что во время падения цены ниже 30 000 многие из них купили монет на сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Сегодня эти ребята в большом плюсе и попробуют продать свои активы. Очевидно, что сделать это быстро не получится, но никто не исключает, что после большой распродажи курс Биткоина будет скорректирован в сторону уменьшения.  

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А вот в отношение Эфира все аналитики как один настроены позитивно. Хардфорк London ударил по доходам майнеров, а сжигание комиссий оказало позитивное влияние на цену данного токена. Инвесторы с интересом наблюдают за внедрением новых алгоритмов, ожидая ещё более активного давления на фермеров. К примеру, за две недели августа майнеры недополучили около 70 000 монет Эфира. Если посчитать цену за 1 токен по 3200 долларов, то потери составят 220 миллионов долларов. 

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Одновременно с этим эксперты не рекомендуют делать ставки на длинные позиции. Сегодня положение на рынке слишком неопределённое. Киты могут подтолкнуть цену Биткоина до 51 000 долларов, увеличив прямую прибыль от закупок на низах, или даже до 58 000, надеясь вернуться к сверходоходам, когда за одну купленную монету можно получить двойную прибыль. После этого ожидается падение до 40 000 долларов. А вот вкладываться в альткоины сейчас не стоит. Из-за нестабильности на рынке многие токены бросает из стороны в сторону. Многие выросли гораздо больше, чем ожидалось, а значит коррекция может оказаться фатальной для вкладов потенциальных инвесторов. 

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