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Первые тесты 16-ядерного Core i9-12900K разочаровывают – уровень Core i9-11900K в PugetBenchmark

Пока новому 16-ядерному Core i9-12900K похвастать нечем
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Уже в конце текущего года мир увидят первые настольные 10-нм процессоры Intel. Это будет двенадцатое поколение Core, которое принесёт революционные изменения не только в рамках отдельно взятой линейки, но и для всего рынка. Дело в том, что архитектура больших и малых ядер ещё никогда не использовалась в настольных процессорах, поэтому важно оценить эффективность нового подхода, а также его перспективы на будущее. Кроме того, если архитектура покажет себя с лучшей стороны у Intel, то есть все основания полагать, что следом подключатся и инженеры AMD. 

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Сегодня у нас один из первых тестов нового флагмана – Core i9-12900K. Ожидается, что это будет 16-ядерный 24-поточный камень, способный предложить равное количество больших и малых ядер. При этом первые будут работать на тактовых частотах до 5.3 ГГц, в то время как вторые не выше 3.9 ГГц. Итак, на сайте PugetBenchmark появились результаты одноимённого теста. Core i9-12900K работал на новом чипсете Z690 и материнской плате ASUS. Это была серия ROG STRIX Gaming, составившая компанию 64 Гб оперативной памяти стандарта DDR5-4800. Результаты представлены ниже на скриншотах.

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Как видите, Core i9-12900K набирает 1575 баллов. На самом деле подобные результаты не соотносятся ни с какими другими методиками, поскольку ребята из PugetBenchmark используют собственные алгоритмы. К счастью, у нас есть итоговые тесты процессора Core i9-11900K. Это 8-ядерный камень текущего поколения, созданный по 14-нм технологическим нормам. Тем удивительнее, что последний продемонстрировал аналогичную производительность, с ещё не выпущенным Core i9-12900K. Дискутировать на тему столь явной неудачи мы не будем, поскольку не знаем условий теста, а также его особенностей. Кроме того, неясно на каком этапе готовности находится Core i9-12900K. В любом случае – это провал, поскольку даже если перед нами инженерный вариант, нагнать +20% (а ведь многие ожидают и больше) будет крайне сложно.

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Напомним, при покупке нового процессора придётся обновлять всю систему. Так, нужна будет новая материнская плата с сокетом LGA1700. Кроме того, потенциальным покупателям потребуется ОЗУ стандарта DDR5. Всё это значит, что переход на новую платформу для тех, кто уже имеет на руках современный процессор, может оказаться нерентабелен. А вот для тех, кто собирает новый компьютер, 12-е поколение может оказаться интересным, поскольку здесь появится не только поддержка DDR5, но и интерфейса PCIe 5. 

Выше можно рассмотреть рейтинг процессоров. Судя по всему, на этот раз Intel снова займёт лидирующую позицию. 

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h2o
09:25
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Какой Halium? Автор, ты хотя бы правильно название этого шиткоина написал бы сначала, а уж затем занимался здесь пиаром этого ховна. 🤦‍♂️
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Artemidon
09:22
То есть при штатных частотах памяти они равны? А поскольку на первых порах с высокочастотным DDR5 будет проблема, то 11 и 10 серии останутся вне конкуренции?
Общие оценки систем с Intel Core i9-12900K и i9-11900K в Puget Benchmark оказались близки
h2o
09:19
скорее нет, чем да. склады обычно забивают тем, что трудно/долго/дорого привезти. как правило под продукцию, которая лучше всего продаётся у предприятия.
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