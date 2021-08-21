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Видеокарты в российских магазинах снова дорожают. На этот раз у нас нет никаких сомнений, что цены накручивают торговые точки, ведь уже не следующий день после взлома серии NVIDIA LHR ритейлеры начали радовать геймеров ростом стоимости графических чипы всех ценовых категорий. Более предметно мы об этом рассказывали в нашем прошлом материале, поэтому останавливаться на этом подробно не будем. Отметим, что вчера шла речь о наиболее дорогих и производительных видеокартах, тогда как большая часть пользователей не может себе ничего подобного позволить. Именно поэтому текущая подборка создана с учётом оптимальной цены и максимального заводского разгона каждой отдельновзятой модели. Ну а вообще ситуация такова, что и без взлома защиты NVIDIA LHR полно проблем. Что и говорить, если Эфир подорожал до 3200 долларов, а аналитики ждут дальнейшего роста в ближайшее время.

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Пожалуй, наиболее производительным и одновременно недорогим (с учётом текущих реалий) графическим чипом можно назвать GeForce GTX 1660 Ti. Модель, производства MSI не только может похвастать эффективной системой охлаждения, но и отменным заводским разгоном до 1860 МГц. Потратив 55 000 рублей сегодня, следующие два года вы точно будете спокойно себя чувствовать во всех играх в разрешении 1080р. Запаса прочности на пять лет нет, но полупроводниковый кризис не вечен. Это значит, что данная карта может стать оптимальным выбором для зажиточного геймера, которые всё же не привык сорить сотнями тысяч рублей на развлечения.

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GeForce GTX 1660 на 10 000 рублей дешевле, что в полной мере оправдано её производительностью. Здесь вас ждёт средний запас прочности, но настройки графики придётся корректировать уже сегодня. На самом деле это не самая большая проблема, ведь за 45 000 рублей вам достанется 6 Гб памяти и 192-битная шина. Ну а пока никто из крупных студий не спешит радовать нас Next Gen-ом, пересидеть бум майнинга можно и на GeForce GTX 1660.

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GeForce GTX 1650 – это настоящий компромисс, но ведь здесь самое главное достоинство – это цена в 30 000 рублей. Увы, ничего быстрее за такую сумму не найти, а значит выбор невелик и вам либо придётся покупать более дорогую GeForce GTX 1660, либо GeForce GTX 1650.

Если денег почти нет, но поиграть хочется, берём GeForce GTX 1050 Ti. Всего за 23 000 рублей вы получите доступ ко всем современным играм. Ясно, что графика будет значительно хуже, чем на старших моделях, но здесь даже не компромисс, а сплошной туман и низкие текстуры. Asus предлагает неплохой заводской разгон, но на фоне более производительных моделей, всё это смотрится несерьёзно. Мы рекомендуем присмотреться к чему-то помощнее, но далеко не у всех есть 55 000 рублей.

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P.S. Уже на следующей неделе цены могут вырасти ещё больше. А значит у наших читателей может быть последний шанс купить одну из указанных выше моделей без лишних переплат.