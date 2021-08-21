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В последние два месяца геймеры часто и горячо обсуждали падение цен на видеокарты. Если в середине мая GeForce RTX 3080 можно было приобрести за 300 000 рублей и выше, то в начале августа российская розница просила за неё меньше 140 000. Ясно, что до рекомендованных 63 тысяч ещё далеко, но многие были уверенны, что всё это только начало, а значит через несколько месяцев нас ждут сотни ещё более выгодных предложений. К сожалению, все карты спутали хакеры, которые умудрились разблокировать защиту на видеокартах NVIDIA. Несмотря на то, что после этих событий прошла почти неделя, никаких данных об увеличении эффективности методики взлома нет. Это значит, что пока использовать её могут исключительно неразумные фермеры, которым просто наплевать на свои видеокарты. Дело в том, что в режиме разблокировки графический чип потребляет слишком много энергии и греется больше, чем положено.

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В данный момент неясно, что победит: здравый смысл, или жажда наживы. Первое должно было бы подсказать майнерам, что скупать дорогие видеокарты нецелесообразно, ну а второе предательски нашёптывает о том, что хакеры обязательно разблокируют защиту на 100%, что позволит увеличить заработки. Пока мы наблюдаем за этим шоу, самое время взглянуть на цены в российской рознице. Стабильнее всего положение с GeForce RTX 3060 Ti. Если неделю назад подобные карты стоили от 75 000 рублей, то сегодня 90 000. Это значит, что рост цен составил 15 000. На самом деле отдать кому-то 15 000 на пустом месте – это не так уж и весело, но всё познаётся в сравнении.

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GeForce RTX 3070 Ti почти не осталось в продаже, а две модели подорожали на 30 000 рублей. MSI и GIGABYTE предлагают практически идентичную продукцию, а значит вы можете выбрать любую. Цена подобных видеокарт составит 120 000 рублей, что уже не кажется небольшой переплатой по сравнению с 89 000, которые за GeForce RTX 3070 Ti просили в начале августа.

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Настоящий антирекорд за GeForce RTX 3080. Неделю назад цены стартовали со 135 000 рублей, но в отдельных магазинах можно было найти наиболее бюджетные модели и дешевле. Сегодня выбор огромен, а стоимость любой модели стартует со 190 000 рублей. Это значит, что рост цен составил 55 000 рублей. Неясно, остановятся ли на этом магазины, или продолжат накручивать цены на волне майнерского ажиотажа. Мы уже говорили, что реального смысла от покупки заблокированной видеокарты для работы на ферме пока нет. Мало того, разблокировка может так и остаться незавершённой. К сожалению, голос разума многим майнерам пока незнаком.