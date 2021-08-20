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Сегодня выбор у производителей полупроводниковой продукции не особо большой: можно отправиться на поклон к Samsung, или же к их главному и единственному конкуренту в лице TSMC. Многие компании пытаются диверсифицировать поставки, зарезервировав часть мощностей у обоих литейщиков. Именно таким путём идёт NVIDIA. В данный момент сложно сказать, какая из архитектур будет выпущена силами TSMC, поскольку зелёные планируют разделить графические чипы на настольные и профессиональные. Возможно NVIDIA Hopper будет выпускаться силами тайваньской фабрики, тогда как создание чипов на архитектуре Ada Lovelace будет доверено Samsung. Точно таким же путём идёт и Qualcomm, но в последнее южнокорейские заводы не справляются с заказами, поэтому следующее поколение может полностью перейти в руки TSMC.

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А вот Apple в этом вопросе традиционна, отдавая предпочтение тайваньскому производству как для выпуска чипов для смартфонов, так и для процессоров М1. Что же, на этот раз есть и приятные новости, ведь AMD удалось не только войти в тройку наиболее крупных клиентов TSMC, но и опередить ребят из Qualcomm, которые покупают десятки миллионов готовых чипов. В данный момент речь идёт о целом спектре техпроцессов. 6-нм для гибридных процессоров, 5-нм для настольных камней следующего поколения и 7-нм для текущей продукции, которая ещё долго будет интересна потенциальным покупателям.

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Ожидается, что получение столь большой доли в 2022 году позволит не решить проблему с выпуском достаточного количества для игровых приставок. Скорее всего, любители PlayStation 5 смогут наконец прийти в магазин и купить её по рекомендованной цене. Увеличатся и поставки чипов для настольных и серверных процессоров. Здесь стоит уточнить, что AMD пытается увеличить маржу с каждого проданного камня, поэтому последнее направление получит наибольший импульс. В конце концов очередь дойдёт и до графических чипов. Красные, как обычно, не комментируют подобные слухи, но есть все основания надеяться, что в 2022 количество видеокарт AMD в продаже увеличится.

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А вот с Intel ситуация любопытная. Ранее указывалось, что последняя зарезервировала чуть ли не все 3-нм мощности, а также 6-нм для производства видеокарт. Вот только синие по непонятной причине не входят в четвёрку крупных клиентов TSMC. Что это может значить? Неужели поставки графических чипов будут небольшими? Увы, пока на данные вопросы нам ответить нечем, но даже перспектива увидеть больше видеокарт не может не радовать, ведь первая половина текущего года прошла под флагом NVIDIA, а вторая пока не оставляет шанса на увеличение поставок AMD.