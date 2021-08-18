Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Все наши читатели неоднократно сталкивались с падением смартфона. Как бы вы бережно не относились к своей технике, она рано или поздно выскальзывает из рук. По какой-то непостижимой причине, дорогостоящие аппараты всегда падают экраном вниз. Пожалуй, единственной действенной защитой, остаётся поклейка специального стекла. Оно нарушает визуальную гармонию, но при прямом падении с высокой долей вероятности спасает сам экран. Если вы пожадничали, оставив смартфон без защиты, то ремонт и восстановление будут стоить вам от нескольких тысяч до десяти и больше тысяч рублей в зависимости от модели. Но иногда бывает так, что даже при падении с высоты нескольких метров ваш телефон остаётся невредимым. Как оказалось, есть везунчики, которые смогли сохранить аппарат в целости после куда более сурового падения.

реклама

8 августа владелец iPhone X совершал полёт на своём самолёте Diamond DA40. Он делал снимки с камеры смартфона, стараясь не подносить его близко к окну. В какой-то момент самолёт попал в турбулентный карман, что привело к встряске, в результате чего iPhone X выскользнул из рук и улетел в неизвестном направлении. По словам любителя полётов, сила ветра была такая мощная, что аппарат в буквальном смысле вырвало у него из рук. Кстати, высота на тот момент составляла 11 000 футов, что равно 3353 метра. Немного погоревав владелец смартфона подумал, что это к лучшему, ведь он давно хотел сменить свой старый телефон на что-то поновее. Приземлившись в Атланте в 10 вечера, он задействовал старый iPhone 6S с целью блокировки утерянного телефона на случай, если тот попал в чужие руки. На самом деле шанс был небольшой, но перестраховаться стоило.

анонсы и реклама RX 6600XT Sapphire дешево в Ситилинке Еще одна недорогая 6600XT Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Каково же было его удивление, когда выяснилось, что iPhone X не только не попал в чужие руки, но и работает, подавая сигналы через приложение Find My. Уже на следующий день владелец потерянного смартфона возвращался домой. Он заехал в указанное на карте место и обнаружил в густых зарослях соевых бобов мирно лежащий iPhone X. Аппарат не только не получил никаких видимых повреждений, но и оказался работоспособен. Судя по всему, чехол Otterbox Defender Series принял на себя удар, но в большинстве случаев даже при падении с многоэтажного дома подобные устройства оказываются бесполезны, а тут больше 3000 метров. На самом деле владелец старенького iPhone X немного расстроен, ведь он уже хотел бежать в магазин за новым телефоном. Получив свой девайс обратно, он решил пока с покупкой повременить, оставаясь верным своему 4-летнему другу.