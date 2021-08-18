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Биткион потерял $2000 и продолжил дешеветь, а Эфир может упасть до $2700 – аналитики РБК

Криптовалюта дешевеет, но аналитики ожидают дальнейшего роста
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Если почитать аналитиков, то на первый взгляд может показаться, что это какой-то бред, ведь вместо действительно существенных подтверждений своей позиции, они вещают нам о каких-то «красных флагах» и индикаторах Tom DeMark (TD) Sequential. Но что куда более странно, в одном аналитическом прогнозе всегда содержатся два этих самых прогнозы. Вначале нам рассказывают (или наоборот) о перспективах роста, о точках невозврата, пройдя которые Биткоин станет дорожать, а потом скромно отмечают, что есть шанс снижения стоимости до 2700 долларов. Ознакомиться с такой вот аналитикой можно по ссылке, а мы перейдём к основному материалу. 

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Сегодня утром Биткоин просел на 2000 долларов. Никаких объективных причин этому не называется, ну а в качестве главного аргумента приводится неспособность актива удержаться на отметке 48 000 долларов. Якобы, это вызвало сильную коррекцию, что привело к резкому скачку стоимости криптовалюты. По мнению экспертов, в обозримом будущем у Биткоина есть две точки сопротивления, прохождение которых будет крайне сложным и может столкнуться со сложностями. Прежде всего называется отметка в 48 000 долларов, а также 50 000 долларов. Поскольку сегодня преобладают бычьи настроения, то ожидается дальнейший рост после прохождения каждой из отметок. 

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Для Эфира точкой сопротивления является 3400 долларов. Как только он перевалит за эту цифру, всех держателей может ждать светлое будущее, ведь монета начнёт дорожать. Вообще, сильнее всего криптовалюта реагирует на крупные транзакции. Так, после перевода 600 000 монет Эфира в июне, цена криптовалюты резко обрушилась, ну а в начале августа коррекция могла произойти по причине вывода с одного кошелька 50 000 Эфира. Владелец заработал 156 миллионов долларов, заплатив комиссию меньше доллара. Что любопытно, если бы такой перевод был произведён в начале мая, то владельцу пришлось бы выложить какую-то невероятную сумму, превышающую тысячи долларов. Аналитики ожидают подорожания Эфира, но не исключают негативный сценарий, в рамках которого стоимость Эфира может рухнуть до 2700 долларов. 

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Отметим, что вместе с Биткоином упала стоимость и других альткоинов. Они потеряли несколько процентов. Всё это в очередной раз подтверждает первенство цифрового золота, тогда как другие криптовалюты всё ещё не способны влиять на рынок в такой степени, как это делают инвесторы, вкладывающие деньги в Биткоин.

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