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В настоящее время наблюдается резкий рост криптовалюты. По данным аналитиков, за прошедший месяц Биткоин подорожал на 60%, в то время как стоимость Эфира увеличилась на 88%. Всё это оказывает давление на финансовый рынок, а также дестабилизирует поставки видеокарт. Если говорить о видеокартах, то проблема оказалась ещё серьёзнее, чем могло показаться, ведь буквально вчера майнеры выпустили обновлённую версию популярной программы NBMiner, позволиляющую увеличить хешрейт на заблокированных видеокартах NVIDIA LHR до 68%. Пока неясно, как на это отреагируют магазины, но мы бы не стали ожидать стабильности.

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Примерно аналогичное мнение выдвигают аналитики, прогнозы которых были опубликованы на сайте РБК. Прежде всего они заявляют, что сегодня лучшее время для долговременных инвестиций, с условием, что вы готовы запастись терпением на несколько лет. К примеру эксперт 8848 Invest Виктор Першиков полагает, что исключать корректировку невозможно. Так, под действием внешних факторов Биткоин может упасть до 30 000, но стабильный рост последних лет доказывает, что цифровое золото уже не остановить. Виктор считает, что в случае выхода Биткоина на отметку 60 000 долларов и выше, можно ожидать новых рекордов, а в следующем годы монета перевалит за 100 000 долларов.

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Его мнение разделяет глава популярного обменника Alfacash Никита Сошников. Он уверен в том, что сильная позиция Биткоина обеспечивается позитивным настроем инвесторов. Негативных внешних факторов нет, а значит актив становится всё более привлекательным. Вообще крупные инвесторы обращают внимание на незначительные мелочи, которые на самом деле свидетельствуют о глобальных переменах на рынке. Обыватели не замечает подобные факторы, поэтому многие не способны дать прогноз даже на завтра. Одним из важнейших событий, которое обсуждают инвесторы, стала новая вакансия на сайте Walmart. Ожидается, что самая крупная торговая сеть на планете может внедрить оплату крупных товаров за Биткоины, что открывает перед криптовалютой новые перспективы. Предположить, что такое случится, почти нереально, ведь комиссии в сети больше, чем большая часть товаров Walmart.

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Эксперты полагают, что следующей точкой сопротивления будет отметка в 50 000 долларов. Если Биткоин пройдёт её относительно быстро, то возврата к низким позициям не будет.