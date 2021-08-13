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Наши постоянные читатели могли убедиться, что российские продажи Radeon RX 6600 XT оказались фактически провалены. В магазинах новинки появились по цене выше 50 000 рублей, а значит нам предлагают покупать её за 700 долларов вместо рекомендованных 379. Можно было бы порадоваться за европейских геймеров, которым удалось отхватить немалое количество видеокарт по очень привлекательным ценам, но в данном случае хотелось бы увидеть нечто подобное в отечественной рознице. Пока российские геймеры пытались отхватить Radeon RX 6600 XT за 47 или 49 тысяч рублей в DNS перекупщики снова выкупили часть партии. В данном случае даже не так важно, кто вообще и что купил, ведь видеокарты снова всплыли на Авито. А вы ожидали иного?

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Что любопытно, похоже на то, что попытка заработать мягко скажем не совсем удалась. Давайте сравнивать цены. Ниже приведена таблица стоимости видеокарт в DNS. Дешевле всего можно было отхватить Radeon RX 6600 XT производства Sapphire. Она стоила 43 000 рублей, но нас сразу же предупредили, что предложение ограничено. Традиционно, через минуту после начала распродажи таких видеокарт не осталось, ну а сегодня они всплыли на Авито за 50 000 рулей. Получается, что продавца ожидает прибыль в 7000 рублей. Негусто. Отдельные товарищи пытаются реализовать данную модель за 56 000, но на фоне 50 тысяч у них нет шансов. Кроме того, уже сегодня отдельные личности начали демпинговать, скидывая цену до 48 000 рублей.

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За 46 000 рублей в DNS была доступна Powercolor Hellhound. Прямо сейчас она лежит на Авито за 50 000 рублей. Неужели всё это стоило затевать из-за 4000 рублей? Вообще предложений Radeon RX 6600 XT на вторичном рынке предостаточно. Есть и более дорогие, а также с некоторыми скидками. Продавцы уверяют, что карты будут у них на руках уже завтра или даже сегодня и предлагают оплатить товар при встрече. Многие прямо указывают, что брали видеокарты в DNS, а значит покупателя ждёт официальная гарантия.





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Вообще всё указывает на то, что видеокарты на Авито продают не перекупщики, а обычные пользователи. Возможно, мы чего-то не понимаем, ведь нужно где-то раздобыть 46 000 рублей, опередить других геймеров во время распродажи, сходить за картой в магазин или пункт выдачи, а после встретиться с незнакомым человеком у метро. Всё это рискованно, особенно последнее, ведь всегда есть мошенники и просто агрессивные товарищи, предпочитающие отнять, чем купить.