Неизвестные мошенники создали криптовалюту от имени Моргенштерна
Многим из нас криптовалюта кажется средством получения баснословных прибылей. Нужно только вовремя купить побольше монет на начальном этапе, а после – тратить миллионы долларов на Лазурном берегу. Главная проблема состоит в том, чтобы выбрать правильную криптовалюту, которая вырастет не через 100 лет, а уже через пару месяцев. Увы, большая часть попыток инвестировать заканчивается потерей денег, ведь основная часть создателей криптовалют – это обычные мошенники. Если вы думали, что это касается только никому не известных личностей, то сильно ошибаетесь. К примеру, в 2018 году наша любимая Олечка Бузова запустила амбициозный проект Buzcoin. Певица, актриса и просто красавица уверяла своих 12-летних поклонниц, что уже к совершеннолетию они станут богатыми и знаменитыми. Для этого нужно сегодня вложить в её криптовалюту 210 миллионов долларов. Как оказалось, мамы с папами не захотели выделять столько денег своим чадам, а в результате проект собрал всего 300 000 долларов. Можно было попытаться вернуть деньги или провести на них благотворительную акцию, но Оля ушла не прощаясь, обвинив во всех грехах организаторов проекта. Ну а деньги просто испарились.
реклама
Сегодня у подростков новые герои, главным из которых считается мегазвезда всея Руси Моргенштерн. Мы не планируем критиковать его творчество, поскольку, к своему стыду, не слышали ни одной песни, поэтому перейдём к сути материала. Дело в том, что в июне в прессе появилась информация о том, что Моргенштерн создаёт свою криптовалюту. Сообщалось, что всех вкладчиков ожидает богатство, ведь сегодня певец стал настоящим брендом. Примерно в это же время были созданы три сайта: morgentoken.com, morgencoin.com, morgenshterncoin.com, каждый из которых уверял, что он и есть официальный проект Моргенштерна. Поскольку поклонники звезды прежде делают, чем читают, внимание на такие мелочи обратили только сегодня. Возможно, некоторые фанаты суперзвезды российской эстрады решили вложиться сразу в три проекта. Ну на всякий случай, вдруг денег дадут в три раза больше?
После тщательного изучения всех сайтов стало ясно, что перед нами обычные мошенники. Любопытно, что ребята ссылались на официальный Инстаграм певца, а сам Моргенштерн вообще ничего об этом не знал. Может он, как и его поклонники, читает сайты немного другого содержания? Сегодня это уже не важно. Эксперты предостерегают всех от попыток вложений в токены Моргенштерна. Никакого отношения к вашему кумиру они не имеют. К несчастью, фанаты звезды не читают наш сайт, поэтому передавайте информацию из уст в уста: спасайте молодое поколение от разорения. Хотя, может быть лучше отдать деньги мошенникам, чем купить дозу травки или пачку сигарет.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила