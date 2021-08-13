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Неизвестные мошенники создали криптовалюту от имени Моргенштерна

Сам Моргенштерн ничего об этом не знает
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Многим из нас криптовалюта кажется средством получения баснословных прибылей. Нужно только вовремя купить побольше монет на начальном этапе, а после – тратить миллионы долларов на Лазурном берегу. Главная проблема состоит в том, чтобы выбрать правильную криптовалюту, которая вырастет не через 100 лет, а уже через пару месяцев. Увы, большая часть попыток инвестировать заканчивается потерей денег, ведь основная часть создателей криптовалют – это обычные мошенники. Если вы думали, что это касается только никому не известных личностей, то сильно ошибаетесь. К примеру, в 2018 году наша любимая Олечка Бузова запустила амбициозный проект Buzcoin. Певица, актриса и просто красавица уверяла своих 12-летних поклонниц, что уже к совершеннолетию они станут богатыми и знаменитыми. Для этого нужно сегодня вложить в её криптовалюту 210 миллионов долларов. Как оказалось, мамы с папами не захотели выделять столько денег своим чадам, а в результате проект собрал всего 300 000 долларов. Можно было попытаться вернуть деньги или провести на них благотворительную акцию, но Оля ушла не прощаясь, обвинив во всех грехах организаторов проекта. Ну а деньги просто испарились. 

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Сегодня у подростков новые герои, главным из которых считается мегазвезда всея Руси Моргенштерн. Мы не планируем критиковать его творчество, поскольку, к своему стыду, не слышали ни одной песни, поэтому перейдём к сути материала. Дело в том, что в июне в прессе появилась информация о том, что Моргенштерн создаёт свою криптовалюту. Сообщалось, что всех вкладчиков ожидает богатство, ведь сегодня певец стал настоящим брендом. Примерно в это же время были созданы три сайта: morgentoken.com, morgencoin.com, morgenshterncoin.com, каждый из которых уверял, что он и есть официальный проект Моргенштерна. Поскольку поклонники звезды прежде делают, чем читают, внимание на такие мелочи обратили только сегодня. Возможно, некоторые фанаты суперзвезды российской эстрады решили вложиться сразу в три проекта. Ну на всякий случай, вдруг денег дадут в три раза больше?

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После тщательного изучения всех сайтов стало ясно, что перед нами обычные мошенники. Любопытно, что ребята ссылались на официальный Инстаграм певца, а сам Моргенштерн вообще ничего об этом не знал. Может он, как и его поклонники, читает сайты немного другого содержания? Сегодня это уже не важно. Эксперты предостерегают всех от попыток вложений в токены Моргенштерна. Никакого отношения к вашему кумиру они не имеют. К несчастью, фанаты звезды не читают наш сайт, поэтому передавайте информацию из уст в уста: спасайте молодое поколение от разорения. Хотя, может быть лучше отдать деньги мошенникам, чем купить дозу травки или пачку сигарет. 

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